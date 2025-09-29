xs
ไต้ฝุ่นบัวลอยซัดแรง ยอดดับในเวียดนามขยับเพิ่มเป็นอย่างน้อย 8 ราย สูญหาย 17 ราย

รอยเตอร์ - พายุไต้ฝุ่นบัวลอยซัดถล่มชายฝั่งเวียดนามวันนี้ (29) อิทธิพลของพายุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย และสูญหายอีก 17 ราย ขณะที่กระแสลมแรงและฝนที่ตกหนักสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ทำให้ไฟฟ้าดับ และน้ำท่วมถนนหลายสายก่อนที่พายุจะอ่อนกำลังลงและมุ่งหน้าเข้าสู่ลาว

สำนักงานพยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามรายงานว่าพายุบัวลอยเคลื่อนตัวไปตามแนวฝั่งภาคกลางตอนเหนือของประเทศ ก่อนที่จะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าวันจันทร์ และทำให้เกิดคลื่นสูงถึง 8 เมตร

ชาวประมง 17 คน สูญหายไปหลังคลื่นยักษ์ซัดเรือประมง 2 ลำ นอกชายฝั่งจ.กว๋างจิ ขณะที่เรือประมงอีกลำหนึ่งขาดการติดต่อระหว่างเกิดพายุ ตามการระบุของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาล

“ผมนอนไม่หลับทั้งคืนกลัวว่าประตูจะพัดปลิวไปเพราะลมแรง” โห่ วัน กวีง ชาวเมืองเหงะอาน กล่าว

“ผมเคยเห็นพายุมาแล้วหลายลูก แต่ลูกนี้แรงที่สุด” เหวียน ต่วน วิง อายุ 45 ปี กล่าว

สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่ากระแสลมแรงพัดถล่มจ.นีงบิ่ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และได้รับบาดเจ็บ 7 ราย ขณะเดียวกันหน่วยงานจัดการภัยพิบัติระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย จากน้ำท่วมในเมืองเว้ และอีก 1 ราย เสียชีวิตจากต้นไม้ล้มในจ.แท็งฮว้า

เมื่อเวลา 11.00 น. พายุไต้ฝุ่นกำลังเคลื่อนตัวผ่านจ.เหงะอาน เข้าสู่ประเทศลาว โดยความเร็วลมสูงสุดลดลงเหลือ 74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จาก 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะขึ้นฝั่ง

จนถึงขณะนี้ พายุบัวลอยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้ว 245 หลัง ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆ เกือบ 1,400 เฮกตาร์ และปิดกั้นการเข้าถึงหลายพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานระบุถึงความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินอุตสาหกรรม แม้จะมีโรงงานขนาดใหญ่บางแห่งอยู่ในเส้นทางหรืออยู่ใกล้เส้นทางของพายุบัวลอย รวมถึงโรงงานที่บริษัท Foxconn, Luxshare, Formosa Plastics และ Vinfast เป็นเจ้าของ

ก่อนที่พายุจะพัดถล่ม รัฐบาลได้อพยพประชาชนมากกว่า 28,500 คน ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้าเนื่องจากสนามบิน 4 แห่งในจังหวัดภาคกลางปิดบริการ

พายุทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วประเทศเวียดนามตั้งแต่วันเสาร์ และทางการได้เตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหนักและดินถล่ม

สำนักงานพยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของประเทศจะสูงถึง 500 มิลลิเมตร ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์จนถึงวันอังคาร

ด้วยเวียดนามมีแนวชายฝั่งทะเลทอดยาวหันหน้าไปทางทะเลจีนใต้ จึงเสี่ยงเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นที่มักก่อตัวทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย หลังจากพายุบัวลอยพัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา.
















