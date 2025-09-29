ลูกหลานพนักงานเศร้า! รับศพ“เจ๊เกียว” ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในอู่เชิดชัยโคราช เผยคำสั่งเสียให้เอาศพฉันไว้บ้าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ลูกหลาน พนักงานบริษัทเชิดชัยโศกเศร้า รับศพ “เจ๊เกียว” เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย จากรพ.กรุงเทพฯ มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักภายในอู่เชิดชัย โคราช “อัสนี” ลูกชายเจ๊เกียว เผยคำสั่งเสียแม่ ให้เอาศพฉันไว้บ้าน ฉันจะอยู่บ้าน เผย “พล.อ.ไพบูลย์” เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
วันนี้ ( 29 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพฯเพื่อรับศพ นางสุจินดา เชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” ก่อนที่ในเวลาประมาณ 13.50 น. ได้เคลื่อนขบวนศพมาถึงยัง บริษัท เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 1069 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
โดยมี นางสาวกฤตินี เชิดชัย ลูกสาว ,นายอัสนี เชิดชัย และ นายสุรวุฒิ เชิดชัย พร้อมด้วยพนักงานในบริษัทเชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ มายืนรอรับศพของ “เจ๊เกียว” พร้อมกับร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ จากนั้นได้นำศพของเจ๊เกียวไปยังบริเวณห้องภายในบริษัทที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ โดยมีพระมหาต่อ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งใน เป็นผู้นำในการประกอบพิธีขอขมาศพ
ในขณะเดียวกันได้มีผู้ส่งพวงหรีดมาเคารพศพจำนวนมาก อาทิ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ,นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ,นายสุวัจน์-พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ,พรรคเพื่อไทย ,นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายชัยวัฒน์-กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนากยกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ,ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
จากนั้นในเวลา 16.00 น.จะมีการประกอบพิธีรดน้ำศพ และในเวลา 17.00 น. จะมีการเชิญน้ำหลวงอาบศพโดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานในพิธี จากนั้นในเวลา 18.00 น. จะเป็นพิธีสวดอภิธรรม โดยมี นางสาวกฤตินี เชิดชัย พร้อมด้วย นายอัสนี - นางลินดา เชิดชัย และนายสุรวุฒิ - นางสาวโสภิดา คิ้วคชา เชิดชัย เป็นเจ้าภาพ
ทาง นายอัสนี เชิดชัย ลูกชายเจ๊เกียว ได้กล่าวถึงคำสอนของแม่ ว่า แม่นั้นเป็นคนมองอนาคตไกลเพราะสิ่งที่แม่สร้างมานั้นสร้างเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้สานต่อ และสอนให้ลูกทั้ง 3 คนนั้นมีความประหยัดรู้จักใช้เงิน พร้อมกับสอนให้วางแผนในการทำงานทุกครั้งและก่อนที่แม่จะเสียชีวิตเคยบอกเอาไว้ตลอดว่า “เอาฉันไว้บ้าน ฉันจะอยู่บ้าน” นายอัสนี กล่าว
ทั้งนี้ นางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว อายุ 88 ปี อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (รถร่วม) บขส. และเป็นเจ้าของธุรกิจอู่ต่อรถโดยสารรายใหญ่ ในเครือกลุ่มบริษัทเชิดชัย ได้เสียชีวิตเมื่อบ่ายของวันที่ 27 กันยายน 2568 ด้วยโรคไตและโรคชรา ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สำหรับ นางสุจินดา หรือเจ๊เกียว เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2480 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นลูกคนที่ 6 ของครอบครัว เจ๊เกียวแต่งงานกับ นายวิชัย เชิดชัย เจ้าของกิจการอู่ต่อรถบรรทุกในจังหวัดนครราชสีมา และได้ร่วมกับสามีขยายกิจการจากอู่ต่อรถบรรทุกไปสู่ธุรกิจเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัด ภายใต้ชื่อ เชิดชัยทัวร์ มีรถโดยสารกว่า 200 คัน และเปิดโรงงานต่อรถโดยสารจนกลายเป็นโรงงานผลิต และต่อรถโดยสารรายใหญ่ของประเทศ จนได้รับฉายา “เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย” เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (รถร่วม) บขส.