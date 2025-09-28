ปิดตำนานเจ้าแม่รถทัวร์ เจ๊เกียวจากไปอย่างสงบ รวมอายุได้ 88 ปี

สุจินดา เชิดชัย นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วม บขส. และเจ้าของอู่รถเชิดชัย ถึงแก่กรรมที่บ้านพักในจังหวัดนครราชสีมา รวมอายุได้ 88 ปี ปิดตำนานเจ้าแม่รถทัวร์แห่งเมืองโคราช ที่เคยเป็นเจ้าของสัมปทานเดินรถร่วม บขส. ใหญ่ที่สุดในไทย
วันนี้ (28 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า นางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วม บขส. และเจ้าของอู่รถเชิดชัย บริษัท เดินรถเชิดชัยทัวร์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ถึงแก่กรรมด้วยความสงบที่บ้านพักภายในอู่เชิดชัย ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา รวมอายุได้ 88 ปี โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันจันทร์ที่ 29 ก.ย. เวลา 16.00 น. และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17.00 น. ณ อู่เชิดชัย ที่ผ่านมา เจ๊เกียวมีโรคประจำตัวและรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงวันคล้ายวันเกิดและวันสงกรานต์ในแต่ละปี จะเปิดอู่เชิดชัยเพื่อทำบุญ ท่ามกลางลูกหลานและผู้เคารพนับถือเข้าร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับนางสุจินดา เชิดชัย เดิมชื่อว่า คาเกียว แต่ได้เปลี่ยนชื่อเมื่ออายุ 9 ขวบ หลังจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ผันตัวเป็นแม่ค้าขายของตามสถานีรถไฟ เรียนตัดเสื้อ เปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อ ต่อมาแต่งงานกับนายวิชัย เชิดชัย หรือเฮียไช เจ้าของอู่ต่อรถบรรทุก หลังจากนั้นจึงเรื่มต้นธุรกิจรถทัวร์ เจ้าของสัมปทานรถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบธุรกิจรถร่วม บขส. มานานกว่า 65 ปี มีรถอยู่กว่า 200 คัน เดินรถทั้งสายภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ
นอกจากนี้ เจ๊เกียว ยังเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วม บขส. มักจะเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าโดยสารในช่วงที่ราคาน้ำมันแพง
เมื่อปี 2565 นางสุจินดาเคยตัดสินใจจะเลิกประกอบธุรกิจรถทัวร์ โดยจะขายบริษัท เชิดชัยทัวร์ออกไป โดยให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพฤติกรรมประชาชนเริ่มเปลี่ยนไป หลายคนไม่นิยมขึ้นรถทัวร์ หันไปซื้อรถเก๋งและรถกระบะขับกันเอง อีกส่วนหนึ่งหันไปใช้บริการสายการบินโลว์คอสต์แทนเพราะค่าโดยสารไม่ต่างกันมาก แต่ใช้เวลาเดินทางเร็วกว่า ทำให้ตั้งแต่ปี 2562 ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
อาณาจักรอู่เชิดชัย มี 6 บริษัทคือ 1. อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม ประกอบตัวถังรถยนต์โดยสาร, 2. เชิดชัยมอเตอร์เซลล์ จำหน่ายรถโดยสาร ตัวถังรถยนต์โดยสารอีซูซุ วอลโว่, 3. กิจการราชสีมายานยนต์ บริการรถรับส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ โดยรับสัมปทานจากบริษัท ขนส่ง จำกัด, 4. เชิดชัยกู้ดแลนด์ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง, 5. เชิดชัยคาร์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในนครราชสีมา และ 6. เชิดชัย แมคคินา ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์ซิเดสเบนซ์ในนครราชสีมา
นางสุจินดา มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่ 1. น.ส.กฤตินี เชิดชัย เคยสมรสกับนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ นักการเมืองผู้กว้างขวางในจังหวัดปทุมธานี 2. นายอัสนี เชิดชัย อดีต ส.ส.หลายสมัย สมรสกับนางลินดา เชิดชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ 3. นายอัสพงษ์ เชิดชัย หรือนายรัฐนันท์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อปี 2564 และ 4. นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาหลายสมัย กลุ่มประสานมิตร สมรสกับนางสาวโสภิดา คิ้วคชา บุตรีนายผิน คิ้วคชา (คิ้วไพศาล) เจ้าของซาฟารีเวิลด์ และภูเก็ตแฟนตาซี