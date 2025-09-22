ปชป.ใกล้ล่มสลาย แต่อาจฟื้นได้ถ้ามีคนดีมากู้

“พรรคการเมืองเปรียบเสมือนปลา ประชาชนเปรียบเสมือนน้ำ” จากหนังสือ Xi Jinping the Governance of China
ถ้อยคำข้างต้นเป็นคำกล่าวในเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองกับปลา และประชาชนกับน้ำ ซึ่งต้องอิงอาศัยกันจึงจะอยู่รอด ถ้าน้ำแห้งหรือน้ำเสียปนเปื้อนมลพิษปลาก็ตาย ในทำนองเดียวกัน ถ้าพรรคการเมืองไม่มีประชาชนสนับสนุนหรือมีประชาชนแต่เป็นมวลชนด้อยคุณภาพ พรรคการเมืองก็อยู่ไม่ได้หรือแม้จะอยู่ได้ก็ด้อยค่า ตกต่ำในสายตาของประชาชนมีคุณภาพ ในที่สุดก็ต้องล่มสลาย
พรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในคำอุปมาอุปไมยข้างต้น ทั้งนี้ อนุมานจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
1. พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวที่เก่าแก่ที่สุด มีอายุการจัดตั้งยาวนานถึง 80 กว่าปี และเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองสูงส่ง เมื่อเทียบกับการเมืองอื่น โดยเฉพาะในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการ และบริหารประเทศด้วยความสุจริต
2. ในอดีต ปชป.มีบทบาทโดดเด่นในการเป็นฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แต่ ปชป.ก็มีข้อด้อยเมื่อเป็นรัฐบาล เนื่องจากเป็นรัฐบาลที่ทำงานในเชิงตั้งรับ และอยู่ในกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ไม่เป็นที่พอใจของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักธุรกิจที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อป้องกันการขาดทุน และแสวงหากำไรจากการก้าวไปให้ทันกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุปัจจัยตามข้อ 3 นี้เอง ปชป.จึงพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกซึ่งตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่
ประกอบกับ ปชป.ในระยะหลังไม่มีเอกภาพในการบริหารพรรค จึงทำให้อุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนไปในทางลบ จึงทำให้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้มาแค่ 25 ที่นั่ง และยังซ้ำเติมตนเองด้วยการเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งปชป.เคยคัดค้านและต่อต้านมาตลอด และล่าสุดเมื่อนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง เนื่องจากกระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง พรรคประชาธิปัตย์แทนที่จะถอนตัวออกมาด้วยเหตุผลจะขัดต่ออุดมการณ์ของพรรค กลับออกมายืนเคียงคู่กับพรรคเพื่อไทย จึงทำให้สมาชิกพรรคหลายคนลาออกเพราะทนดูไม่ไหว
แต่สุดท้ายนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ก็ยอมถอนตัวโดยการลาออก จะด้วยต้องการเปิดทางให้คนดีมีฝีมือเข้ามากอบกู้พรรคหรือจะด้วยทนแรงเสียดทานไม่ไหว ก็ยากจะเดา
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมการบริหารพรรคสิ้นสภาพไปตามหัวหน้าพรรค ปชป.ก็มีโอกาสฟื้นได้ ถ้ามีคนดีมีฝีมือเข้ามากอบกู้ โดยทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างพรรค โดยทำการปฏิรูปของเก่าและเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามา โดยยึดหลัก “ตัดเสื้อให้เข้ากับตัว และตัดรองเท้าให้เข้ากับตีน”
ถ้าทำได้เชื่อว่า ปชป.ฟื้นได้แน่นอนในการเลือกตั้งสมัยหน้าถึงไม่ได้ สส.มากเท่าที่เคยได้ก็เชื่อว่าได้มากกว่าครั้งที่ผ่านมาแน่นอน
แต่ถ้าจะให้ยิ่งใหญ่เฉกเช่นในอดีต ปชป.จะต้องแข่งกับภูมิใจไทยและพรรคประชาชนให้ได้ ถึงแม้จะไม่ชนะสองพรรคนี้ แต่ก็ให้ได้ที่ 3 ก็ถือได้ว่าพ้นขีดอันตรายแล้ว และมีโอกาสยิ่งใหญ่ได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ถ้า ปชป.เป็นฝ่ายค้านแข็งแกร่งเช่นในอดีต