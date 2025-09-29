มข.จับมือ UNFPA ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือระดับโลก พัฒนาศักยภาพนักศึกษาขับเคลื่อนสังคม สู่ความยั่งยืน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU ร่วมกับกองทุนสหประชาชาติ (UNFPA) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา มข. ให้สอดคล้องกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ ยกระดับนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ภาวะผู้นำ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA) มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์, ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณบดี รวมถึงคณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมต้อนรับน.ส.สิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า เป็นพลังสำคัญนำนโยบายประชาคมโลกมาสู่การปฏิบัติจริง โดยมีการศึกษาและเยาวชน เป็นแรงขับเคลื่อน พร้อมย้ำว่า UNFPA จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ หวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็ง และสร้างประโยชน์ที่แท้จริงต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคีเครือข่าย และสังคมโดยรวมต่อไป
ขณะที่ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ ระบุว่าเยาวชน ในปัจจุบันคือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การร่วมมือกับ UNFPA จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ภาวะผู้นำ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านแนวทาง “EGGS” ที่สะท้อนอัตลักษณ์นักศึกษา มข. ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มีคุณธรรม (Ethical) มีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global) ยึดหลักความเป็นจริง (Grounded) และมุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainable)
ภายใต้กรอบความร่วมมือครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่โครงการฝึกอบรมงานวิจัยภาคสนาม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ไปจนถึงโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำในประเด็นสำคัญ อาทิ สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพจิต การป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศ การสร้างสังคม ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคต
สอดคล้องกับน.ส.สิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย ได้เน้นย้ำบทบาทของ UNFPA ในฐานะองค์กรหลักด้านประชากรและการพัฒนาของสหประชาชาติ ว่าจะร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงหลักฐาน และแนวทางเชิงสิทธิมนุษยชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการต้นแบบ (Flagship Programs) ที่บูรณาการงานวิจัย การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดยมีเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
“มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ใช่เพียงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคอีสานเท่านั้น แต่เป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรมของประเทศไทยทั้งประเทศ และในระดับอาเซียน UNFPA จึงอยากขอเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่จะช่วยสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนทั้งในด้าน SDG3 การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี SDG5 เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ SDG16 การใช้ข้อมูลบริหารระดับท้องถิ่นและประเทศและ SDG17 ที่เกี่ยวกับพันธมิตรซึ่งจะมาจับมือกันเป็นขุมพลังทางสมองในการคิดค้นนวัตกรรมไม่ใช่เพื่อคนขอนแก่นเท่านั้น แต่เพื่อคนไทยทั้งประเทศ เพื่ออาเซียน และเพื่อประชากรโลกทุกคน”น.ส.สิริลักษณ์ กล่าว
ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความยินดี โดยมีผู้แทนจากทั้ง 2 องค์กรลงนามร่วมกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ UNFPA ที่ไม่เพียงเป็นการจับมือด้านวิชาการ แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวในการยกระดับการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชน เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ดูแลประชากรกลุ่มสังคมสูงวัย และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค พร้อมวางรากฐานให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวสู่การเป็นพลเมืองสากลอย่างแท้จริง