“แบรนด์ดับเบิลยู” ส่งต่อสุขภาพดีให้ผู้หญิงไทย มอบเงิน 7 แสนบาท แก่ UNFPA ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้แคมเปญ "แบรนด์ดับเบิลยู เพื่อสุขภาพหญิงไทย กับ UNFPA ประจำประเทศไทย"

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมองค์กร "Growing for Good" และ"Giving Back to Society" ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการแนวคิดเรื่อง ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก (Diversity, Equity, and Inclusion: DE&I) ให้เป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร พนักงานภายในองค์กร และชุมชน ตลอดจนมุ่งเพิ่มพูนศักยภาพในการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมไปพร้อม ๆ กับการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร จึงมุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านแนวปฏิบัติในการจ้างงาน และนโยบาย อาทิ การจ้างงานพนักงานผู้หญิงโดยทั่วไปและพนักงานผู้หญิงในระดับบริหาร ที่ปัจจุบันมีอัตราพนักงานผู้หญิงในองค์กรถึง 60% และพนักงานผู้หญิงในระดับผู้จัดการขึ้นไป 40% ตลอดจนมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างเท่าเทียมของพนักงานชายและหญิงนอกจากนี้ จากการยึดมั่นที่จะดำเนินงานตามหลักปรัชญา "Seikatsusha" ซึ่งให้ความสำคัญกับการเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ยังมุ่งนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการด้านสุขภาพของทุกเพศและทุกเจเนอเรชัน โดย BRAND'S W เป็นผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดล่าสุดที่เปิดตัวสู่ตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้หญิงที่พบ Pain Point ว่าการทำกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงที่มีประจำเดือนทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่สบายตัว หรือมีความกังวลจนทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เต็มที่ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นสูตรที่คิดค้นมาจากอินไซต์ของผู้หญิง ด้วยส่วนผสมสมุนไพรจากแองเจลิกา หรือ ตังกุย และสมุนไพรอีก 6 ชนิด โดยศาสตร์ตะวันออกเชื่อว่าคุณสมบัติของตังกุย คือ มีฤทธิ์ร้อน ช่วยบำรุงโลหิต รวมถึงคุณประโยชน์ของแบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีคาร์โนซีนเพื่อให้ผู้หญิงสามารถทำกิจกรรมได้ตามต้องการเพื่อตอกย้ำค่านิยมของซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) และความมุ่งมั่นที่ BRAND'S W ต้องการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้หญิงทุกคน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา BRAND'S W และ UNFPA ประจำประเทศไทย จึงร่วมมือกันริเริ่มแคมเปญ "แบรนด์ดับเบิลยู เพื่อสุขภาพหญิงไทย กับ UNFPA ประจำประเทศไทย" เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล โดยกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้แคมเปญนี้ประกอบด้วย การร่วมเวทีเสวนาในงานนิทรรศการ Her Awards UNFPA Thailand ที่นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย รวมถึงการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BRAND'S W มาสนับสนุนกิจกรรม UNFPA ประจำประเทศไทย ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับเป็นอย่างดี รวมรายได้ส่วนหนึ่งจากการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BRAND'S W เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท มอบให้กับ UNFPA ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศไทยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "UNFPA ประจำประเทศไทยรู้สึกยินดีและขอขอบคุณ BRAND'S W ที่ให้การสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการริเริ่มที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งสหประชาชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม เป็นอีกกำลังสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมเช่น ผู้หญิงในพื้นที่ห่างไกล ผู้หญิงในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบาง และวัยรุ่นหญิงที่ต้องการข้อมูลและบริการที่เหมาะสมกับวัย นอกจากการขยายการเข้าถึงบริการแล้ว เราจะใช้งบสนับสนุนนี้ในการพัฒนากิจกรรมและโครงการให้ความรู้และการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้หญิงและเด็กหญิง เพื่อให้พวกเขามีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเอง ให้มีสิทธิและทางเลือกเพื่อสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิสุขภาพทางเพศและชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีทักษะในการปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ การร่วมมือกับ BRAND'S W ในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีของภาคเอกชนไทยที่ริเริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งนับเป็นสิทธิที่ผู้หญิงต้องได้รับมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ"แคมเปญ "แบรนด์ดับเบิลยู เพื่อสุขภาพหญิงไทย กับ UNFPA ประจำประเทศไทย" เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ BRAND'S W ในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน จากการสนับสนุนสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิง ผ่านความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่ทำงานเพื่อผู้หญิงในประเทศไทย