กทม. ร่วมกับเครือข่ายเปิดเวที “นักสืบฝุ่น The Series สงครามฝุ่นเมือง” ครั้งที่ 3 ลดปัญหาฝุ่นเมือง “ลดฝุ่นที่ปลายท่อ”

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. เวลา 13.30 น. นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม “นักสืบฝุ่น The Series สงครามฝุ่นเมือง” ครั้งที่ 3 ค้นหาคำตอบ “ลดฝุ่นที่ปลายท่อ” ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 7 True Digital Park (East Building)กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “นักสืบฝุ่น The Series” ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการศึกษาต้อตอของฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยนำเสนอปัญหาฝุ่นที่เกิดจากรถยนต์ การแก้ไขปัญหาจากยานพาหนะ การทดลองมาตรการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการมลพิษจากการจราจรในกรุงเทพฯ ทางออกในการแก้ไขปัญหาฝุ่น และการเพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะและเชื้อเพลิงเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี โดยที่ปรึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นกรุงเทพมหานครมาจากหลายแหล่งไม่เหมือนกัน โดย 60% มาจากการจราจรและขนส่ง มลพิษทางอากาศส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ดีเซล และกระบวนการสันดาป กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะยาวได้รณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้ FEEDER และรถยนต์ EV ส่วนระยะสั้น การรณรงค์การดูแลรักษาเครื่องยนต์ ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง น้ำมันเครื่อง เป็นต้น การประชุมในวันนี้ทำให้เข้าใจปัญหาฝุ่น หาทางออกด้วยการนำเทคโนโลยี และข้อมูลของ UNEP และ GIZ มาปรับใช้กับเมืองไทย ซึ่งความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองไร้มลพิษต่อไปภายในงานฯ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการเปิดเวทีห้องสืบฝุ่น The series สงครามฝุ่นเมือง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการนำเสนอปัญหาของฝุ่นละออง ดังนี้ เบาะแสที่ 1: เข้าใจปัญหาฝุ่นจากปลายท่อ โดย ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ เบาะเสที่ 2: สืบหาทางออก โดย รศ.ดร. เอกบดินทร์ วินิจกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และเบาะแสที่ 3: เก็บข้อมูลจากมุมมองขององค์กรระหว่างประเทศ โดย Dr. Mushtaq Memon Reginal Coordinator Resource Efficiency in Asia Pacific United Nations Environment Programme (UNEP) และช่วงที่ 2 เป็นการหาข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นจากปลายท่อและเสวนาในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของกรุงเทพฯ สู่ระบบขนส่งปลอดมลพิษ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิโดย รศ.ดร. เอกบดินทร์ วินิจกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ นายทศพล สุภารี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และนายปพธนัย นันทชัชวาลกุล ที่ปรึกษาทางวิชาการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยทั้งนี้ กิจกรรม “นักสืบฝุ่น The Series” กำหนดจัดขึ้น 7 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2568 เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยทุกครั้ง จะสรุปสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการจัดการฝุ่นเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร และเตรียมรับมือกับวิกฤตฝุ่นในช่วงปลายปีต่อไป โดยกำหนดจัดอีก 4 ครั้ง ดังนี้- ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ก.ย. 68 ฝุ่นไม่รู้จักเขตแดน เมื่อต้นตออยู่ไกล แต่ผลกระทบปะทะใจกลางเมือง เปิดข้อมูลฝุ่นจากการเผา และโรงงาน- ครั้งที่ 5 วันที่ 29 ก.ย. 68 สืบจากฝุ่น เปิดโปงความจริงของเมืองจากฝุ่นที่มองไม่เห็น ร่วมเจาะฝุ่นเคมีที่เกิดจากกระบวนการในอากาศ- ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ต.ค. 68 เข้าใจฝุ่นเข้าใจเมือง ออกแบบให้ตรงจุด สำรวจข้อสงสัย เพื่อมาตรการที่ใช่จริง สืบเบื้องหลังฝุ่นจากการก่อสร้างและโครงสร้างเมือง และ- ครั้งที่ 7 วันที่ 12 พ.ย. 68 สู่เป้าหมายเมืองที่หายใจได้ ยกระดับนโยบายบนฐานข้อมูล สู้มาตรการที่ตรงจุดและยั่งยืน สรุปบทเรียนจากการลงมือและสืบฝุ่นในทุกมิติ