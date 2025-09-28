คนไร้บ้านเมายาบ้า! ฆ่าเผาอำพรางศพ ตำรวจตามรวบได้ทันควัน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ฆ่าแล้วเผาอำพราง เกิดเหตุคนไร้บ้านถูกเพื่อนคนไร้บ้านด้วยกัน ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ก่อนจะเผานั่งยางอำพรางศพบริเวณใต้ทางยกระดับรถไฟขอนแก่น สุดท้ายตำรวจตามฆาตกรได้แล้ว สภาพอยู่ในการเมายาบ้าพูดจาไม่รู้เรื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคนไร้บ้านทำร้ายร่างกายกัน และเผาศพเหยื่ออำพรางคดี บริเวณตอม่อทางยกระดับรถไฟ เยื้องโรงพยาบาลราชพฤกษ์ อ.เมืองขอนแก่น โดยภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าแห่งหนึ่ง ริมถนนหลังศูนย์ราชการ สามารถบันทึกภาพ กลุ่มควันพวยพุ่งออกจากบริเวณตอม่อรถไฟ จากนั้นไม่นานควันดำได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
จากนั้นได้มีชายสวมใส่เสื้อแขนยาวสีแดง กางเกงขาสั้น สวมหมวกสีส้ม เดินออกมาจากกองไฟที่กำลังไหม้ เดินออกไปทางถนนมิตรภาพ ก่อนจะเดินกลับเข้ามายังบริเวณกองไฟที่กำลังลุกไหม้อีกครั้ง แล้วมายืนริมถนน แล้วเดินข้ามมายังฝั่งตรงข้าม หลังจากนั้นชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาดับไฟ หลังเพลิงสงบ จึงพบร่างผู้เสียชีวิตนอนบนยางรถยนต์
หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ กระทั่งพบชายต้องสงสัยในคลิปวงจรปิด จึงออกติดตาม พบตัวบริเวณใต้ทางรถไฟที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มาก และเมื่อนำรูปมาเปรียบเทียบ กับภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่าเป็นคนเดียวกัน จึงควบคุมตัว ทราบชื่อต่อมาคือนายอนุวัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 98/52 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น อยู่ในอาการเมายาบ้าหนัก พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง
ทราบว่าหลังก่อเหตุได้เดินข้ามถนนมิตรภาพ ก่อนที่จะนำหมวกและกระเป๋าไปทิ้งไว้ เจ้าหน้าที่จึงได้ไปเก็บหลักฐาน และเมื่อตรวจค้นภายในตัว พบไฟแช็คจำนวน 2 อัน จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนควบคุมตัวนายอนุวัฒน์ ไปพักรอให้อาการเมายาสงบลง เพื่อจะได้สอบสวนเพิ่มเติม
นายพิชิต เพชรนาค เล่าว่านายพิชิต เพชรนาค อายุ 39 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่าไม่ได้เห็นตอนที่เค้าทำร้ายร่างกายกัน แต่เห็นตอนไฟลุกและเห็นคนเสื้อสีแดงวิ่งออกจากกองไฟ ไปเอาน้ำอยู่หน้าร้านค้ามารดตัวเองและวิ่งหนีออกไปทางถนนมิตรภาพ แต่ไม่รู้ว่ามีการฆ่าและเผา จึงมีคนวิ่งมาบอกว่ามีการเผาคน จึงวิ่งมาดูและเห็นศพนอนแข็งอยู่
ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตเป็นคนจรจัด พักอาศัยอยู่แถวนี้มานานแล้ว นิสัยดี ไม่ไปหาเรื่องใครทำงานช่วยชุมนุมบ้าง ตัดหญ้าเก็บขยะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จึงมีเหตุการณ์แบบนี้ ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นทะเลาะกับใครและผู้เสียชีวิตก็มานอนพักอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นประจำ
ด้านนายพชระ ไทยสา อายุ 30 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่าอยู่ร้ายตรงข้ามเห็นควันลุกขึ้นอย่างหนัก นึกว่าใครเผาอะไรลามขึ้นเร็วมาก เลยออกไปช่วยดับไฟ พอเอาน้ำสาดไปปรากฏว่าเห็นคนนอนตัวแข็ง ตอนแรกที่เอาน้ำมาดับไม่รู้ว่าเป็นคน นึกว่าเผาขยะกลัวว่าไฟจะลามเข้าร้านน้องที่อยู่ข้างๆ ปรากฏว่าเป็นคนถูกเผา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นภาพ มีคนกำลังต่อสู้กัน น่าจะมีการฆ่าแล้วเผา ดูจากศพมีรอยบุบอยู่ตรงหน้า หลังจากนั้นน่าจะจุดไฟเผา ตอนมาเห็นคือไฟไหม้หมดทั้งตัวแล้ว ร่างกายแข็งไปหมด โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 13.00 น.วันนี้ ( 28 ก.ย.) คนที่ก่อเหตุและถูกฆ่าน่าจะเป็นคนจรทั้ง 2 คนที่พักอาศัยอยู่แถวนี้