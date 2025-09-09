เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ใช้รอยยิ้มเปิดทาง ท่ามกลางคำพูดและสถานการณ์รอบตัวที่ชวนหัวร้อนอยู่บ่อยครั้ง งานและการเรียนได้ปรับเปลี่ยนแผนตามใจผู้อื่น อย่าสมัครงานใหม่ แต่ให้นั่งเป่าเล็บรอสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะได้ลูกค้า งาน โอกาส จากคนแปลกหน้า การเงินหมุนใช้หมุนเก็บ แม้เก็บไม่อยู่เท่าไรแต่ยังหมุนคล่องตัว ความเชื่อชวนเสียเงิน จ่ายเงินกับของเคารพบูชา และของมันต้องมี สุขภาพทรงๆ ตัว
ใครบางคนตกหลุมรักสายเนิร์ด แถมเสน่ห์แรงแม้อยู่นิ่งๆ โสดมีโอกาสพบคนใหม่ ความสัมพันธ์ข้ามคืนมีคนคิดจริงจังและอยากสานต่อ คนมีคู่แล้วคนข้างกายดูแลดี แต่มีคนพยายามคั่นกลาง เข้ามาโยนหินถามทางบ่อยครั้ง
คนเกิดวันจันทร์
สุขภาพจิตใจไม่แข็งแรงนัก ใครอยากได้งานใหม่ โอกาสใหม่ ทำบุญด้วยสังฆทานสด อุปสรรคในการประกอบอาชีพจะเบาบางลง สายการค้าธุรกิจนอกสายตา ตลาดสวนกระแสคือเวทีของคุณ เสียเงินกับเรื่องเล็กๆ ทำบุญใส่ซอง ค่าอาหาร น้ำ ที่ต้องเลี้ยงดูแลคนรอบตัว แต่ให้ผลดีในระยะยาว คนในบ้านจะไม่สบาย มีคำโกหกรอบตัวอย่าเชื่อใครง่ายๆ แต่งตัวโทนครีม ส้ม ฟ้า เสริมคนรักเมตตา
วัยกลางคนความรักจะเข้ามารบกวนใจ อาจเป็นคนอายุน้อยเข้าหาก่อน ออกตัวช้าเพราะความลังเล คนมีครอบครัวแล้วใครอยู่ไกลบ้านมีลุ้นกลับมาพร้อมหน้า รักเก่าไม่รีเทิร์น คนในเครื่องแบบจะอกหักกับคนใกล้ตัว
คนเกิดวันอังคาร
ผิดถูกต้องยืดอกรับผิดชอบ งาน หน้าที่เรียกหาคนมีตำแหน่ง แม้ไม่ได้ร่วมรู้เห็นตั้งแต่เริ่มต้น ทำบุญด้วยนาฬิกาเสริมการเงินให้ไม่ขัดสน สุขภาพยังต้องใส่ใจกับโรคที่คิดว่าหายดีแล้วจะวนกลับมาอีกครั้ง ทะเลาะกับคนใกล้ตัว ข่าวลือทำให้ภาพลักษณ์กระทบในด้านลบ มีโอกาสทำบุญบริจาคโลหิตหรือคนจรจัด ช่วยหนุนดวงสุขภาพ ของหายไม่ได้คืน ระวังปากเสียงเพราะผลประโยชน์กับคนสนิท
โดนปฏิเสธบ่อยจนชิน ลองมองคนที่โดนจับคู่ให้ ไม่แย่ และสบายใจกว่าที่คิดแน่นอน อยากจีบใครเดินหน้าได้เต็มร้อย ช่องทางออนไลน์ทำคะแนนหัวใจได้ดี คนหม้าย รักใหม่ยังไม่สมหวัง คนหย่าร้างช่วงนี้สบายใจมากขึ้น
คนเกิดวันพุธ
งาน การเรียนมีภาระเพิ่มเติม คุณกำลังสนุกกับความท้าทายตรงหน้า ยิ่งรู้มาก รู้ก่อน ทำได้ ย่อมได้เปรียบ กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ เสริมดวงการแข่งขัน ดีลงานลดข้อต่อรองแล้วจะสำเร็จ เงินนอกระบบได้มากเสียมาก ซื้อเครื่องนอน เสื้อผ้าให้ผู้ใหญ่ในบ้าน เสริมดวงสุขภาพคนทั้งครอบครัว ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปขนมหวานที่ชอบ ติดต่อเรื่องอะไรราบรื่นดั่งใจหวัง ฝันร้ายจะโชคดีในเร็ววัน
คนเงียบดูมีเสน่ห์ แต่ก็มีคนตกหลุมรักคนช่างเจรจา หรือบุคคลทั้งสองประเภทมักทำให้คนโสดว้าวุ่นใจ มีคนเข้าใจผิดว่ามีใจให้ ทำทานด้วยน้ำดื่มรสหวาน รสเปรี้ยว เสริมเสน่ห์ชาววันพุธ ช่วงนี้แจกการ์ด ขอแต่งงานตามประสงค์
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ปัญหาอยู่รอบตัว อย่ารีบออกตัว คุณต้องค่อยๆ แก้ไขเรื่องตรงหน้าทีละก้าวเสียก่อน ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีกับชาววันพฤหัสบดี พลิกเกมเป็นโชคและโอกาสครั้งใหญ่ มีดวงเดินทางไกล แต่นอนน้อยพักไม่ค่อยพอส่งผลต่อสุขภาพ ดีลธุรกิจ การเจรจามักมีผลประโยชน์แอบแฝง จะได้ยืนในแสงไฟ เป็นที่จับตาของคนหมู่มากความสำเร็จมักมาจากแรงสนับสนุนคนไกลตัว งดเสี่ยงลาภลอย
ความรู้ ความสามารถทำให้คนเข้าหา หน้าตาธรรมดามีเสน่ห์เพราะดีกรีของตัวเอง แต่หากตัดสินใจช้าคนใกล้ตัวจะแย่งชิงไปเสียก่อน ความรักในที่เรียนและออฟฟิศทำให้ขยัน และสร้างผลงานน่าพอใจ คนหม้ายจะพบรักครั้งใหม่
คนเกิดวันศุกร์
สนุกกับปัญหา แต่อยู่นิ่งๆ บ้าง ต้องใจร้ายหับเพื่อนร่วมงานและบริวาร การให้พวกเขาลองผิดลองถูกเองทำให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สินค้าและบริการจะเติบโตเพราะการแนะนำของคนมีเครดิต ธุรกิจที่หวังเงินกู้ต่อยอดจะสมหวัง แต่ภาระการเงินส่วนบุคคลยังต้องประคับประคอง หมุนสิ่งของเป็นเงินสด หรือลงทุนต่อยอดธุรกิจเลือกตามความสบายใจ สุขภาพช่องปาก ฟันจะมีปัญหาให้รีบซ่อมแซม
มีคนกลับมาง้อ ทะเลาะต้องรีบปรับความเข้าใจ ไม่มีดวงเลิกราเพียงห่างกันสักพักเสียมากกว่า ใครเลิกกันไปแล้วอาจมีทายาทคนใหม่ให้คุณกลับมาคุยกันอีกครั้ง เพศทางเลือกคนที่ไม่คาดคิดจะเปิดเกมจีบคุณกอนแบบเซอร์ไพรส์
คนเกิดวันเสาร์
ยุ่งๆ จนลืมเวลา การคุยกับใครระหว่างวันช่วงพักหรือระหว่างมื้ออาหารย่อมได้ธุระ ได้ชิ้นงานมากกว่าวิธีทางการ มีคนพยายามซื้อตัว อยากร่วมงาน อยากร่วมทีม คิดพิจารณเอาตามความสบายใจ ตกงานมีลุ้นงานใหม่ที่เงินเดือนใกล้เรตเดิม ติดขัดอุปสรรคเยอะให้ทำความสะอาดห้องนอนพ่อแม่แล้วจะดี สุขภาพยา หมอยังไม่ถูกโฉลก หรือยังไม่เจอต้นตอความเจ็บป่วยที่แท้จริง
เก็บความรู้สึกเอาไว้มันอึดอัด และคนรอบตัวช่างสังเกตเสียด้วย ปัญหาหัวใจพึ่งพาหมอดูแล้วจะได้คำแนะนำดีๆ การลงทุนกับคนรักปังกว่าที่คิด เพื่อนร่วมงานมาตกหัวใจ วันทำงานอะไรก็ดีไปเสียหมด หย่าร้างยังตกลงกันไม่ได้
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **