กกต.กาญจน์ย้ำกติกาเลือกตั้งซ่อมเข้ม ห้ามพาดพิงสถาบันฯ–ตั้งผู้ช่วยหาเสียงต้องแจ้งก่อน

กาญจนบุรี – กกต.กาญจนบุรีเข้มกติกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ย้ำผู้สมัครต้องแจ้งชื่อ–รายละเอียดผู้ช่วยหาเสียง พร้อมหน้าที่และค่าตอบแทนก่อนเริ่มหาเสียง กำชับห้ามพาดพิงสถาบันฯ ห้ามใช้สื่อหรือศิลปินเอื้อประโยชน์ และห้ามให้เงินหรือสิ่งของจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
วันนี้ ( 26 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ วันสุดท้าย ของการสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง บริเวณศาลาประชาคม อ.เลาขวัญ เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียง 2 พรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัคร ได้แก่ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” พรรคภูมิใจไทย (เบอร์ 1) พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ “บิ๊กชิน” พรรคเพื่อไทย (เบอร์ 2)
ร.ต.อ. พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผอ.กกต.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะมี ผู้ช่วยหาเสียง ต้องแจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ช่วย หน้าที่ ค่าตอบแทน และหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องต่อผอ.กกต.จังหวัด ก่อนเริ่มการหาเสียง โดยสามารถจัดหาเสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม และจ่ายค่าตอบแทนตาม อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครแบบแบ่งเขตสามารถมีผู้ช่วยหาเสียง ไม่เกิน 20 คนต่อเขตเลือกตั้ง และหากต้องการเปลี่ยนตัวผู้ช่วยต้องแจ้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน หนึ่งในสาม ของจำนวนที่กำหนด
สำหรับ ลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียง ผอ.กกต.กำชับว่า ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง กับการหาเสียง ห้ามใช้ สื่อมวลชน ศิลปิน นักแสดง นักร้อง หรือผู้มีอาชีพด้านสื่อ ใช้ความสามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (เว้นแต่ผู้สมัครใช้ความสามารถของตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์แสดง) ห้าม โปรยเอกสาร หรือแจกใบปลิวในที่สาธารณะ ห้ามใช้ ถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว ปลุกระดม ห้าม ให้เงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินเพื่อจูงใจ
กกต.กาญจนบุรีย้ำว่า จะกำกับดูแลให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ดำเนินไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม พร้อมเตือนผู้สมัครและพรรคการเมืองให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด.