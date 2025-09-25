กระบะรีโว่ซิ่งชนยับ 5 คันรวด กระเด็นตกถนน เจ็บ 2 อัดก๊อบปี้ติดในรถ บนถนนพิมาย-ตลาดแค โคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เกิดอุบัติเหตุหมู่ กระบะโตโยต้า รีโว่ ซิ่งพุ่งชนยับ 5 คันรวด กระเด็นตกคลองข้างทาง 1 คัน บาดเจ็บ 2 ราย ถูกอัดก๊อบปี้ติดในรถ บนถนนพิมาย-ตลาดแค โคราช
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ ( 24 ก.ย.68 ) พ.ต.ต.อรรถพล ถึกพะเนา สว.(สอบสวน)สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งว่า มีเหตุรถชนกันหลายคันและมีผู้บาดเจ็บหลายราย บนถนนสายพิมาย – ตลาดแค บริเวณด้านหน้าห้างฮกกี่เมกาสโตร์ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยพิมาย
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ แบบแค็บ สีบรอนซ์เทา หมายเลขทะเบียน 1ฒล-8932 กรุงเทพ สภาพด้านหน้าพังยับเยิน จอดอยู่กลางถนน มี นายปิยะวัฒน์ พะเนจร อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 169 หมู่ 1 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ห่างไปประมาณ 20 เมตร พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ดีแม็กซ์ แบบ แค็บ สีบรอนซ์เทา หมายเลขทะเบียน ผต-390 นครราชสีมา ตกลงไปในคลองข้างทาง มี นางสุพัตรา ศึกษาชีพ อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ หมู่ 14 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง
ใกล้กันยังพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ แบบ แค็บ สีบรอนซ์เทา หมายเลขทะเบียน ผจ-5697 นครราชสีมา โดยมีชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 40-45 ปี เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถบริเวณที่นั่งคนขับ ส่วนด้านหน้ารถชนอัดก๊อปปี้อยู่กับด้านข้างรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ขว- 6180 นครราชสีมาที่จอดอยู่ข้างทาง นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน ขล-7192 นครราชสีมา ที่จอดอยู่ด้านหน้ารถเก๋งสีน้ำเงินถูกชนได้รับความเสียหายด้วย รวมทั้งหมดเป็น 5 คัน
จากการสอบถาม นางสุพัตรา ศึกษาชีพ ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนและพี่ชายคือนายวิชชา ฤทธิ์บุญ อายุ 64 ปี ได้มาเดินซื้อของในงานโชว์บอลลูนยักษ์ ที่จัดขึ้นบริเวณห้างฮกกี่ เมกาสโตร์ โดยได้นำรถมาจอดที่บริเวณริมถนนเพราะด้านในที่จอดรถเต็ม ซึ่งมีรถของคนอื่นๆ จอดอยู่อีกหลายคัน ระหว่างนั้นตนกำลังจะกลับพอเปิดประตูรถเข้าไปนั่งจะสตาร์ทเครื่อง ก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดมาจากด้านหลัง ตนหันไปมองก็เห็นรถกระบะ วีโก้พุ่งมาชนรถของตนอย่างจังเสียงดังสนั่น จนรถของตนตกลงไปในคลองข้างทางโชคยังดีที่มีพลเมืองดีและหมอ พยาบาลที่มาเดินเที่ยวงานได้รีบออกมาช่วยนำตนออกมาจากรถอส่วนพี่ชายที่มาด้วยกันไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะยังไม่ได้ขึ้นรถ แล้วรถกระบะวีโก้คันดังกล่าวก็กระเด็นไปชนรถเก๋งเสียหายอีก 2 คัน
ส่วนต้นเหตุเกิดจากรถกระบะรีโว่ ที่มี นายปิยะวัฒน์ พะเนจร เป็นคนขับ ให้ข้อมูลว่าตนขับรถกลับจาก อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา กำลังจะกลับบ้านใน อ.โนนสูง มาถึงที่เกิดเหตุตนมองไม่เห็นว่ามีรถกระบะ วีโก้ขับอยู่ข้างหน้า จึงพุ่งชนอย่างจัง จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหมู่ดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนต่อไป