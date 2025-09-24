ไล่ล่าระทึก! หนุ่มศรีสะเกษหลอนแสบ แอบขับกระบะพ่อข้าม จว.ชนเสาไฟบาดเจ็บ ขโมยรถ รพ.ที่บุรีรัมย์หนีซ้ำ รวบได้ที่ชลบุรี

บุรีรัมย์ - ตำรวจ สภ.หนองกี่ บุรีรัมย์ ร่วม สภ.แหลมฉบัง ชลบุรี รวบหนุ่มศรีสะเกษวัย 26 ปี หลังแอบเอารถกระบะพ่อขับข้ามจังหวัดชนเสาไฟฟ้าพังเสียหายและบาดเจ็บ กู้ภัยนำส่ง รพ.หนองกี่ วันต่อมาขโมยรถ รพ.ขับหนีอีก คาดหลอนจากฤทธิ์ยาบ้า เคยก่อเหตุขโมยรถสองแถวอ้างมีคนตามฆ่า เพิ่งพ้นโทษไม่ถึงเดือนก่อเหตุซ้ำ พ่อสุดเอือมให้ดำเนินคดีถึงที่สุด
วันนี้ (24 ก.ย. 68) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับตำรวจ สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้สกัดจับกุมนายทศพร กากเพชร อายุ 26 ปี ชาวอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ในท้องที่ อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี คาชุดผู้ป่วย หลังได้ก่อเหตุขโมยรถโรงพยาบาล อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ขับหนีไป ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดอาการหลอนจากฤทธิ์ยาเสพติด เพราะเคยมีประวัติเสพยาบ้า และเมื่อปี 2567 เคยก่อเหตุขโมยรถสองแถวขับข้ามหลายจังหวัด อ้างมีคนจะตามฆ่าจะหนีไปหาพี่สาวที่กรุงเทพฯ แต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมได้ ตรวจปัสสาวะพบฉี่ม่วง ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และเพิ่งพ้นโทษได้ยังไม่ถึง 1 เดือน ออกมาก่อเหตุขโมยรถโรงพยาบาลหนองกี่ซ้ำอีก
ก่อนมาก่อเหตุขโมยรถ รพ.หนองกี่ วันที่ 21 ก.ย. 68 นายทศพรได้แอบเอารถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์ ของพ่อตัวเองมาจาก จ.ศรีสะเกษ โดยไม่บอกที่บ้านและไม่รู้จะมุ่งหน้าไปที่ไหน แต่พอมาถึงท้องที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได้ประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนเสาไฟฟ้า ช่วงเวลาประมาณ 08.05 น. จนรถพังเสียหาย และเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นหน่วยกู้ภัยฯ ได้นำตัวนายทศพรส่ง รพ.หนองกี่เพื่อรักษาอาการรบาดเจ็บ แต่ช่วงที่รักษาตัวใน รพ. นายทศพรยังแอบไปขโมยรถของ รพ.หนองกี่ ซึ่งเป็นรถที่ใช้ในราชการจอดไว้ในโรงจอดรถ ขับหลบหนีไปในวันที่ 22 ก.ย. 68 ก่อนจะไปโผล่ในท้องที่ จ.ชลบุรี และถูกจับกุมได้ในที่สุด
สอบถามนายเข็มพร กากเพชร พ่อผู้ก่อเหตุ บอกว่า นายทศพร ลูกชาย ไม่ได้มีประวัติการรักษาตัวจิตเวช แต่เคยมีประวัติเสพยาเสพติด และชอบทำตัวเหมือนคนบ้า ปีก่อนก็ขโมยรถโดยสารสองแถว จนถูกจับกุมติดคุก เพิ่งพ้นโทษไม่ถึงเดือน ก็แอบเอารถของตนมาประสบอุบัติเหตุพังเสียหาย ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อม แถมยังขโมยรถของ รพ.อีก ตนและคนในครอบครัวก็เอือมระอาและสุดทนกับพฤติกรรมของลูกชายคนนี้มาก ไม่รู้จะทำยังไง
ครั้งก่อนที่ขโมยรถสองแถวออกจากคุกก็มากราบเท้าขอโทษ คิดว่าจะสำนึกผิดแล้วตนก็ให้อภัย ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้อีก ไม่รู้สาเหตุว่าทำไปเพราะอะไร แต่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดไปเลย เพราะทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนเสียหาย
ด้าน พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.หนองกี่ ระบุว่า หลังได้รับแจ้งได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ออกติดตามจับกุมตัวคนก่อเหตุทันที ก่อนจะไปจับกุมตัวได้ในท้องที่ สภ.แหลมฉบัง ขณะนี้รอส่งมอบตัวกลับมาดำเนินคดี ส่วนสาเหตุต้องรอสอบสวนอีกครั้ง