(คลิป) ฝนถล่มหนัก! น้ำป่าเทือกเขาพนมดงรักทะลักท่วม อ.สังขะ สุรินทร์อ่วม ถนน 24 จมยาว รถเล็กผ่านไม่ได้

สุรินทร์ - ฤทธิ์พายุรากาซาทำฝนตกหนัก น้ำป่าเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ทะลักท่วม อ.สังขะ สุรินทร์อ่วม จนท.เร่งอพยพ ปชช.หนีน้ำ ขณะถนน 24 สายโชคชัย-เดชอุดม จมเป็นระยะทางยาว รถเล็กผ่านไม่ได้ ด้านเทศบาลฯ สังขะเผยอ่างเก็บน้ำห้วยตาปาดแตกทำน้ำท่วมสูงฉับพลัน ระดม จนท.เร่งช่วยเหลือประชาชน ระดับน้ำยังทรงตัว
วันนี้ (23 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอิทธิพลของพายุรากาซาและร่องมรสุมที่พาดผ่าน ส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21-22 ก.ย. 68 ทำให้มวลน้ำหลายพื้นที่ ทั้งจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา และลำน้ำจากเขื่อนห้วยขนาดมอญ ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตัวเมือง อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ ระดับสูง ประมาณ 50-80 เซนติเมตร (ซม.) โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม บริเวณปั๊มน้ำมันพีที สังขะ น้ำท่วมสูงกว่า 60-80 ซม. เป็นระยะทางกว่า 500 เมตร และถนนทางหลวงเส้นมุ่งหน้าเข้าตัว อ.สังขะ จากโรงสีข้าวรวมชัยสังขะ ไปจนถึงสี่แยก โรงเรียนสังขะวิทยาคม น้ำท่วมเป็นระยะทางกว่า 800 เมตร รถยนต์เก๋งและรถ จยย.ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ผ่านได้เฉพาะรถยนต์กระบะและรถบรรทุก รถยนต์เล็กต้องเปลี่ยนเส้นทาง เลี่ยงผ่าน อ.สังขะ ซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาอีกคาดว่าระดับน้ำจะลดลงกลับสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้
ขณะที่หมู่บ้านญาดาวิลเทจ ผู้นำท้องถิ่น และอาสากู้ภัยต่างๆ ในอำเภอสังขะ เช่น หน่วยงานและอาสาที่มาช่วยเหลือภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ประกอบด้วย บรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านชบ, ทีมงานแปดเซียน ร้านสังข์ทองฟิชชิ่งสังขะ, หน่วยกู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อตาดานสังขะ และทีมงานตอบโต้ภัยพิบัติ R.R.V.T.สุรินทร์ ได้ระดมพลช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ภายในบ้านถูกน้ำท่วมสูงที่ไม่สามารถออกมาได้ โดยการนำเรือ และรถกู้ภัยที่มีความสูงเหนือระดับน้ำ เพื่อพามายังแหล่งพักพิงที่มีความปลอดภัย ถ้าคืนวันนี้ฝนตกหนักอีก ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้
นายปริญญา ฤทธิ์ดำรงสกุล อายุ 58 ปี ชาวบ้านที่ประสบภัยในหมู่บ้านญาดาวิลเทจ เลขที่ 201/1 ม.1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า เมื่อคืนนี้ ประมาณตี 1 กว่า ตนนอนหลับอยู่ ชาวบ้านในหมู่บ้านมาเรียกบอกว่าน้ำกำลังจะท่วมหมู่บ้าน แรกๆ ท่วมประมาณตาตุ่ม และเพิ่มระดับสูงขึ้นท่วมในตัวบ้านเรื่อยๆ จนถึงขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวอยู่ยังไม่ลดลง เจ้าหน้าที่
มาตัดไฟฟ้าแล้วตั้งแต่เวลาตีสองครึ่ง
ทางด้านเทศบาลตำบลสังขะได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่า เนื่องจากเหตุการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยตาปาด ซึ่งรับน้ำจากเขื่อนห้วยขนาดมอญ ที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านปวงตึก ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ชำรุดเสียหาย ทำให้ปริมาณน้ำในเขตเทศบาลตำบลสังขะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่โปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ส่วนการให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลสังขะ ภายใต้การอำนวยการของ นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรี และ นายสังวาลย์ศักดิ์ อุดมกาญจนหิรัญ ปลัดเทศบาล ได้ประสานความร่วมมือกับสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้ว