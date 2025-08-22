LINE จัด ‘Smart Senior 2025’ เสริมความรู้ดิจิทัลให้ผู้สูงวัย

LINE ประเทศไทย เดินหน้าสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัย ผ่านการผลักดันด้าน “Digital Literacy” ยกระดับความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีให้คนไทย จัด “LINE CONNECT DAY: Smart Senior 2025” จับมือ 3 พันธมิตรภาครัฐและเอกชน เสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัยรู้เท่าทันภัยออนไลน์
ณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด LINE ประเทศไทย กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ทักษะการใช้ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดและปลอดภัย (Digital Literacy) ถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี
LINE ประเทศไทยจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Living Smart and Safe on LINE’ เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัย
สำหรับกิจกรรม “LINE CONNECT DAY: Smart Senior 2025” เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่แล้ว โดยขยายขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมมากกว่าแค่การป้องกันภัยออนไลน์ แต่ยังรวมถึงการให้ความรู้ด้านการลงทุนอย่างชาญฉลาด เพื่อรับมือกับกลโกงรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานสำคัญ ทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นและนำไปใช้ได้จริง
โดย LINE ประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมต่อ ส่วน Young Happy ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมมูนิตี้ผู้สูงวัย ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ตามด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถ่ายทอดความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้องและปลอดภัย และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยออนไลน์และวิธีป้องกัน
"การรวมพลังของพันธมิตรทั้ง 4 นี้ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเนื้อหา และมอบองค์ความรู้ที่ตรงจุดให้แก่ผู้เข้าร่วม สะท้อนบทบาทของ LINE ในการเป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่แข็งแรงและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน"
กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สูงวัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 60 คน โดยได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นตั้งแต่การใช้งาน LINE อย่างปลอดภัย เช่น การสังเกตบัญชี LINE Official Account ของจริง, การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว, ไปจนถึงการรู้เท่าทันกลโกงทางการเงิน และวิธีรับมือกับภัยคุกคามยอดนิยมอย่างฟิชชิ่ง, การหลอกให้โอนเงิน และการแฮกบัญชี
ทั้งนี้ LINE ประเทศไทยมีแผนที่จะต่อยอดโครงการ “Digital Literacy” ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น กลุ่มเยาวชน และกลุ่มคนทำงานต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้งานดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยในวงกว้างอย่างยั่งยืน