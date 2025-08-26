LINE ร่วมกับ ก.ล.ต. และ บก.ปอท. จัด LINE CONNECT DAY: Smart Senior 2025 เสริมทักษะดิจิทัลผู้สูงวัย

LINE ประเทศไทย เดินหน้าภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้สังคมไทย ผ่านโครงการผลักดันด้าน “Digital Literacy” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง มั่นใจ และปลอดภัยสำหรับคนไทยทุกวัย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโลกดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยในปีนี้ประเดิมด้วยกิจกรรม “LINE CONNECT DAY: Smart Senior 2025” ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลควบคู่กับความรู้การลงทุนให้กับผู้สูงวัย พร้อมตอกย้ำความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์
นางสาวณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทักษะการใช้ดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันและปลอดภัยไม่ใช่เพียงเรื่องเทคนิค แต่เป็นความสามารถสำคัญที่ทุกคนต้องมี LINE ประเทศไทยจึงริเริ่มโครงการผลักดันด้าน ‘Digital Literacy’ ภายใต้แนวคิด Living Smart and Safe on LINE เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี เชื่อมต่ออย่างมีคุณภาพ และปกป้องตนเองในโลกออนไลน์ สำหรับคนไทยทุกวัย
จากความสำเร็จของกิจกรรม Smart Senior ที่เราจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในปีนี้ เราเล็งเห็นศักยภาพของผู้สูงวัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชากรผู้ใช้ LINE ที่ใช้แอปพลิเคชัน นอกเหนือจากสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนฝูง แต่ยังใช้เพื่อการดำรงชีวิตในด้านอื่นๆ เราจึงได้ขยายขอบเขตเนื้อหา ไม่เพียงเน้นการป้องกันภัยออนไลน์ แต่ยังเสริมความรู้ด้านการลงทุนอย่างชาญฉลาด และการรับมือกับความเสี่ยงดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้น
นอกจากนี้การสร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในแขนงสาขาต่างๆ ซึ่งครั้งนี้เรารวมพลังกับอีก 3 หน่วยงานสำคัญ โดยมี LINE ในฐานะแพลตฟอร์มกลาง, Young Happy ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมมูนิตี้ผู้สูงวัย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่นำความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาถ่ายทอด และ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
การรวมตัวของพันธมิตรทั้ง 4 นี้ ช่วยเสริมความเข้มข้นของเนื้อหาและมอบองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงจุด ทั้งหมดนี้สะท้อนบทบาทของ LINE ในการเป็นแพลตฟอร์มกลางที่พร้อมเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่แข็งแรง ปลอดภัย และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน และในอนาคต เรามีแผนที่จะขยายขอบเขตเนื้อหาไปด้านอื่นให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ LINE ที่หลากหลายอีกด้วย”
กิจกรรม “LINE CONNECT DAY: Smart Senior 2025” มีผู้สูงวัยเข้าร่วมกว่า 60 คนจากทั่วประเทศ ทุกท่านได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้ LINE อย่างปลอดภัย เช่น วิธีสังเกตบัญชี Official ของจริง, การตั้งค่าความปลอดภัย, การรายงานบัญชีต้องสงสัย ไปจนถึงการรู้เท่าทันกลโกงด้านการเงิน และการรับมือกับภัยคุกคามในโลกออนไลน์ เช่น ฟิชชิ่ง หลอกโอนเงิน หรือแฮกบัญชี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก LINE และพันธมิตรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
“เราเชื่อว่าทักษะการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมั่นใจและปลอดภัยจะเป็นทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน เราจึงเดินหน้าอย่างจริงจังในการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงวัย โดยหวังว่ากิจกรรม LINE CONNECT DAY: Smart Senior 2025 จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวในการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับสังคมไทย” นางสาวณิชารัศมิ์ กล่าวสรุป
LINE ประเทศไทยมีแผนจะต่อยอดกิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น เยาวชน และกลุ่มคนทำงาน เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างความรู้เท่าทันดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในอนาคต