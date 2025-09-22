ผู้ว่าฯ สระแก้วนำสื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงด่านถาวรบ้านเขาดิน หลังเจอ Fake News ลอบเปิดด่าน

สระแก้ว-ผู้ว่าฯ สระแก้ว นำสื่อมวลชนลงพิสูจน์ข้อเท็จจริงพื้นที่ด่านถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด หลังถูกปล่อยข่าวในโลกออนไลน์ลอบเปิดด่านช่วยเขมร ยันยังปิดสนิด สั่ง นอภ.แจ้งเอาผิดคนปล่อย Fake News ลั่นทุกด่านชายแดนสระแก้วไม่เปิดตามนโยบายความมั่นคง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ ( 22 ก.ย.) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และนายอำเภอคลองหาด ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบและบันทึกภาพจริงบริเวณด่านถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว หลังมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “มีการเปิดด่านบ้านเขาดิน” จนสร้างความสับสนแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
จากการสำรวจบรรยากาศบริเวณถาวรบ้านเขาดินเป็นไปอย่างเงียบเหงา และด่านยังคงปิดสนิท ไม่มีการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการนำเข้าและส่งออก หรือสัญจรข้ามแดนแต่อย่างใด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เผยว่าด่านถาวรบ้านเขาดินถู กปิดทำการมานานแล้ว ทั้งด้านพิธีการทางศุลกากร การค้าชายแดน และการเดินทางข้ามแดน โดยข่าวที่ออกไปว่ามีการเปิดด่านนั้น ถือเป็น เฟคนิวส์ ที่สร้างความเสียหายและทำให้ประชาชนเข้าใจผิด จังหวัดจึงต้องออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการ”
นอกจากนั้นยังได้สั่งการให้นายอำเภอคลองหาด ในฐานะประธานช่องทางด่านบ้านเขาดิน แจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ปล่อยข่าวลือดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำอีก พร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ
ขณะที่ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่เคยค้าขายในตลาดเขาดิน บอกว่าตั้งแต่ด่านถูกปิดหลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากการมีรายได้ลดลง จนต้องย้ายไปขายของในพื้นที่อื่นห่างออกไปกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งการกลับมาของข่าวลือ “เปิดด่าน” ทำให้บางคนเข้าใจผิด เตรียมสินค้ามาขาย แต่เมื่อมาถึงก็พบว่าด่านยังคงปิด ทำให้เสียเวลาและต้นทุนโดยไม่จำเป็น
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังกล่าวย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่า จังหวัดสระแก้ว ไม่มีการเปิดด่านถาวรบ้านเขาดินแต่อย่างใด รวมทั้งด่านถาวรอื่นๆ และจุดผ่อนปรนตลอดแนวชายแดนสระแก้วที่ยังปิดสนิท และหากจะมีนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องเป็นการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการจากภาครัฐเท่านั้น
“ ด้านหลังของด่านเขาดินคือ อ.ทมอพ่วง จ. พระตะบอง ไม่ใช่ จ.บันเตรียเบียนเจย อย่างที่กล่าวอ้าง ไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนนายกฯ แล้วผมจะดำเนินการตามที่มีการกล่าวอ้างได้ ฝากสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่าไม่มีการเปิดด่านตลอดแนวชายแดนสระแก้ว และก่อนหน้านี้ผมเคยทำหนังสือแจ้งชาวบ้านเขมรให้ออกนอกพื้นที่ทั้งบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้วแล้วทั้ง 3 ภาษา ซึ่งเริ่มจากจังหวัดสะรแก้ว จนได้รับความร่วมมือจากตำรวจและทหารเป็นอย่างดี เราได้ทำเรื่องจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้ว หลังจากวันที่ 10 ต.ค.68 จะเป็นเรื่องระดับนโยบายที่จะสั่งการลงมาในพื้นที่ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งนายกฯ ก็ให้อำนาจทางกองทัพบริหารจัดการแล้ว"
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังยืนยันว่า จังหวัดสระแก้ว และกองกำลังบูรพา และชุดควบคุมฝูงชน เราได้วางแผนจากเบาไปหาหนัก หากชาวเขมรเข้ายังยั่วยุ ทำลายทรัพย์สินราชการ ทำร้ายทหารหรือคน ทางทหาร- ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่หน้าแนวแน่นอน ไม่ปล่อยไว้แน่นอน