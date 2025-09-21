จับทันควัน!ลูกคลั่งคว้ามีดเขียงหมูฟันพ่อบังเกิดเกล้าเลือดสาดกลางตลาดดังลำปาง

ลำปาง - ตำรวจสภ.เมืองลำปางใช้เวลา 3 ชั่วโมงตามจับทันควัน..ลูกคลั่งคว้ามีดเขียงหมูฟันพ่อบังเกิดเกล้าเลือดสาดกลางตลาดสดอัศวิน อ้างน้อยใจพ่อไม่รัก-ไม่ใช่เรื่องขอเงินไม่ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง ได้รับแจ้งเหตุคนถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีด บริเวณตลาดอัศวิน เทศบาลนครลำปาง โซนของสดด้านหลังตลาด กลางดึกที่ผ่านมา (20 ก.ย.) จึงประสานไปยังกู้ภัยสว่างนครลำปาง เข้าร่วมตรวจสอบ
พบผู้บาดเจ็บ 1 คน คือนายสุทธิพงษ์ อายุ 60 ปี บ้านอยู่ย่านถนนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง เป็นพ่อค้าขายอาหารทอดตลาดอัศวิน ได้รับบาดเจ็บแขนซ้าย(ข้อศอก) เป็นแผลฉีกขาดลึก 5-6 ซม.ถึงกระดูก (ฝ่ามือ)แผลฉีกขาด 5-6 ซม.(ขาซ้ายท่อนล่าง) มีแผลฉีกขาด 8-10ซม. ลึกถึงกระดูก และเข่า เนื่องจากถูกฟันด้วยมีด เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งโรงพยาบาลลำปาง
ส่วนคนก่อเหตุ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นลูกชายแท้ๆ ของนายสุทธิพงษ์ คือนายทู อายุประมาณ 35 ปี หลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นสองพ่อลูกได้ทะเลาะกัน ที่บริเวณร้านของนายสุทธิพงษ์ผู้เป็นพ่อซึ่งขายอาหารทอด เหมือนนายทูไม่พอใจที่ขอเงินพ่อแล้วไม่ได้ นายทูจึงได้ไปคว่ำกระทะน้ำมันทอดไก่ 4 กระทะ จนเกิดการทะเลาะกัน
จากนั้นนายทูได้ขี่ จยย.ออกไป ผ่านเขียงหมูเห็นมีดที่ร้านวางอยู่จึงจอดรถแล้วคว้ามีดก่อนจะเข้าไปฟันพ่อของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทางเจ้าของร้านเขียงหมูได้เข้ามาห้าม ก่อนที่นายทูจะขี่ จยย.หลบหนีไป ทางเจ้าของร้านเขียงหมูและลูกน้องก็ได้เอาเสื้อมาซับเลือดนายสุทธิพงษ์ที่ไหลจำนวนมากไว้ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเข้ามาปฐมพยาบาลดังกล่าว
ต่อมา พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง พ.ต.ท. อรรถพร อ๊อดผูก รอง ผกก.สืบสวนฯ พ.ต.ต.ธานี ตันจันทร์กูล สว.สืบสวน สภ.เมืองลำปาง พร้อมกำลังตำรวจสืบสวนเมืองลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สายตรวจสภ.เมืองลำปาง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ก็สามารถคุมตัวนายทู ได้ที่บ้านญาติในพื้นที่ตำบลสบตุ๋ย
เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายทู ไปที่จุดเกิดเหตุ บริเวณตลาดสดอัศวิน ซึ่งนายทูยอมรับว่าทำจริง เพราะว่าทะเลาะกับพ่อ น้อยใจพ่อ พ่อไม่รัก ที่ผ่านมาพ่อคอยหาเรื่องกับตนเองตลอดเวลา และช่วงหัวค่ำก็ทำร้ายตนสุดทน จึงลงมือก่อเหตุ ใช้อาวุธมีดทำร้ายพ่อดังกล่าว
ซึ่งหลังจากที่ชี้จุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้คุมตัวนายทูไปสอบปากคำต่อ ที่ สภ.เมืองลำปาง และจะได้นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป