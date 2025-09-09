ตำรวจเมืองเพชร ร่วมงานศพ 2 ผู้เสียชีวิต ถูกดาบตำรวจยิงดับกลางตลาดสดสิบแปดเมตร

เพชรบุรี - ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี นำข้าราชการตำรวจร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ 2 ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดาบตำรวจปืนดุยิงดับคาแผงขายไข่กลางตลาดสด สิบแปดเมตร พร้อมร่วมทำบุญ แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนม์
เวลา 19.30 น. วันที่ 9 กันยายน 2568 ที่วัดศรีชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี นำ พ.ต.ท.สิทธิพร ฉ่ำมะนา รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.โย บัวบาน สวป. และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายกฤษดา เกตุแก้ว และ น.ส.ศิวพร จงปัญญาประพันธ์ ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สองผู้เสียชีวิตถูก ด.ต.สมศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี ใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตคาแผงขายไข่ กลางตลาดสดสิบแปดเมตร เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเศร้าโศกและสะเทือนใจต่อครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่
โดย พ.ต.อ.โชคชัย พร้อมคณะตำรวจ ได้ร่วมทำบุญ และแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการก้าวผ่านเหตุการณ์อันเลวร้าย