จับทันควัน!ยึดยาแก๊งต่างด้าวซุกยาบ้าเกือบครึ่งล้านยัดกล่องส้มสดฝากส่งจากเชิงดอยอ่างขาง

เชียงใหม่ – ตำรวจฝาง ตามจับทันควัน..แก๊งต่างด้าว หนึ่งถือบัตรสีชมพู พร้อมชาย-หญิงร่วมก๊วน หอบยาบ้ายัดกล่องส้มสดเกือบครึ่งล้านเม็ด อำพรางฝากส่งผ่านบริษัทโลจิสติกส์เอกชนจากเชิงดอยอ่างขางเข้าพื้นที่ชั้นใน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้งเบาะแสว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนของกลางยาบ้าจำนวนมากไปกับบริษัทขนส่งโลจิสติกส์ที่รับฝากส่งจาก อ.ฝาง เข้าพื้นที่ชั้นในของประเทศ เมื่อเย็นวันที่ 22 ส.ค.68 จึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่บริษัทดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ปากทางขึ้นดอยอ่างขาง ต.ป่าข่า อ.ฝาง
เบื้องต้นพบว่ามีคนนำกล่องพัสดุต้องสงสัยฝากส่งเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เป็นกล่องบรรจุผลส้มสดจำนวน 10 กล่อง ซึ่งเมื่อเปิดดูภายในกลับซุกซ่อนห่อยาเสพติดประเภทยาบ้าเอาไว้ กล่องละ ประมาณ 50,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 498,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้
จากนั้นขยายผลไปถึงผู้ฝากส่งซึ่งพบว่าเป็นชาย 1 คน ทรายชื่อภายหลังคือนายเลาส่า ถือบัตรต่างด้าวอาศัยอยู่ที่ ต.เวียง อ.ฝาง ได้ขับรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ นำกล่องไปฝากส่งแล้วขับไปจอดที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาฝาง เจ้าหน้าที่จึงตามไปควบคุมตัวเอาไว้ได้
และจากการสอบสวนเพิ่มเติม ทราบว่ายังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่อีก 2 คน ซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งพื้นที่ ต.เวียง อ.ฝาง เจ้าหน้าที่จึงตามไปตรวจสอบพบที่ห้องพักหมายเลข 304 ตรงกับที่ได้รับแจ้งมีหญิงชาวเมียนมา พักอยู่ 1 คน ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.AYMO อายุ 39 ปี เมื่อสอบถามก็ให้การรับสารภาพว่าได้นำยาบ้าไปฝากส่งจริงและยังมีคนเมียนมาร่วมด้วยอีก 1 ราย คือ นาย JOR TAN อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่จึงติดตามจับกุมได้ในบริเวณเดียวกัน รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 3 คน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว