สุดงง! บัญชียาย 80 ขึ้นข้อความ “เป็นบัญชีต้องสงสัย”ถอนเงินไม่ได้ ทั้งที่ใช้เฉพาะรับโอนเบี้ยคนชรา ผวาเป็นเหยื่อบัญชีม้า

บุรีรัมย์ - สุดงง บัญชีคุณยาย 80 ปี ชาวนางรอง จ.บุรีรัมย์ เบิกถอนเงินไม่ได้หน้าจอขึ้นข้อความ “เนื่องจากบัญชีปลายทางเป็นบัญชีต้องสงสัย” ทั้งที่เป็นบัญชีสำหรับรับโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐอย่างเดียวไม่เคยธุรกรรมอย่างอื่น แต่ผ่านไป 4 ชม.ลองกดถอนเงินอีกครั้งพบใช้ได้ปกติ แต่ยังผวาหวั่นถูกอายัด หรือเป็นเหยื่อบัญชีม้า
วันนี้ ( 18 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีผู้ใช้เฟชบุ๊กชื่อ “ลำจวน” โพสต์ภาพบัตร ATM และข้อความหน้าจอตู้ ATM พร้อมข้อความระบุว่า "ต่อไปนี้ใช้ชีวิตลำบากขึ้นทุกวัน บัตรกดเงินคุณทวดอายุ 88 ปี รับเพียงเงินเดือนผู้สูงอายุจากรัฐบาล ไม่เคยใช้โอนไปไหนกลายเป็น #บัญชีที่ต้องสงสัย ไม่สามารถทำรายการไปยังบัญชีปลายทางได้ เนื่องจากบัญชีปลายทางเป็นบัญชีต้องสงสัย โปรดระวังถูกหลอกทำธุรกรรมในทุกช่องทาง" ซึ่งได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก หลายคนเห็นใจคุณยาย เกรงจะตกเป็นเหยื่อบัญชีม้าที่กำลังเป็นข่าวหรือไม่
จากนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนจะบวก ในเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านของนางกัญญาภัค หรือลำจวน อายุ 51 ปี ผู้ที่โพสต์เรื่องราวดังกล่าว และพบนางบุญส่ง อายุ 88 ปี แม่ของสามี ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่นำไปโพสต์อยู่ที่บ้านด้วย ทั้งคู่ต่างงุนงงว่าทำไมบัญชียายถึงใช้ไม่ได้ ทั้งที่เป็นบัญชีไว้สำหรับรับโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐเท่านั้น ไม่เคยทำธุรกรรมอย่างอื่น
นางกัญญาภัค ลูกสะใภ้ยาย เล่าว่า บัญชีดังกล่าวแม่สามีเปิดไว้สำหรับรับโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐ ซึ่งปัจจุบันได้รับเดือนละ 800 บาท และตั้งแต่อายุ 80 ปีรัฐเพิ่มเงินสมทบให้อีกเดือนละ 100 บาท แต่เนื่องจากแม่สามีอายุมากแล้ว ตนจึงเป็นคนดูแลเรื่องการเบิกถอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุให้กับแม่สามี โดยปกติตนจะขายกล้วยทอดอยู่หน้าธนาคารแห่งหนึ่ง จะใช้บริการกดถอนเงินที่ตู้ ATM ดังกล่าวมา 6 ปีแล้ว ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
แต่พอเช้าวันนี้ได้นำบัตร ATM ของแม่สามี จะไปกดถอนเงินเบี้ยคนชราให้แม่สามี แต่กลับถอนไม่ได้ โดยหน้าตู้ขึ้นข้อความว่า "บัญชีที่ต้องสงสัย ไม่สามารถทำรายการไปยังบัญชีปลายทางได้เนื่องจากบัญชีปลายทางเป็นบัญชีต้องสงสัย โปรดระวังถูกหลอกทำธุรกรรมในทุกช่องทาง" ก็กดดูหลายรอบก็ขึ้นข้อความเหมือนเดิม ตนตกใจเพราะตอนนี้ หน่วยงานรัฐกำลังป้องกันปราบปรามเรื่องบัญชีม้าอยู่ ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นแค่บัญชีของแม่สามี คนเดียว แต่พอถามชาวบ้านที่ไปยืนต่อแถวรอกดเงิน 4-5 ราย ก็กดไม่ได้เช่นกัน รู้สึกไม่สบายใจ แม้เงินดังกล่าวอาจจะไม่มาก แต่สำหรับครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำ เงินเบี้ยคนชราจำนวนดังกล่าวก็สำคัญ
ขณะที่ ยายบุญส่ง บอกว่า รู้สึกงงและแปลกใจว่าทำไมบัญชีของตนเอง ถึงใช้ไม่ได้และขึ้นข้อความเป็นบัญชีต้องสงสัย ทั้งที่เป็นบัญชีที่เปิดไว้รับโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่เคยทำธุรกรรมอย่างอื่นเลย ก็รู้สึกไม่สบายกลัวถูกอายัดบัญชี จะทำให้เบิกถอนเบี้ยคนชรามาใช้ไม่ได้ อยากให้เจ้าหน้าที่แก้ไขและตรวจสอบให้รอบคอบ
อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปราว 4 ชั่วโมง ลูกสะใภ้ได้นำบัตร ATM ของแม่สามีไปลองกดอีกครั้ง กลับพบว่าสามารถใช้ได้เป็นปกติแล้ว จึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะระบบธนาคารเกิดปัญหา หรือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันบัญชีม้าที่กำลังมีกระแสตอนนี้ ก็ไม่สบายใจอยากให้มีการตรวจสอบให้รอบคอบ เกรงว่าผู้บริสุทธิ์จะถูกอายัดบัญชี หรือตกเป็นเหยื่อขบวนการบัญชีม้าได้ ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย