รถหายระยองวันเดียวโผล่ชายแดนสังขละบุรี — ตร.หูตาไวสกัดรวบ 5 ผู้ต้องหา ยึดคืนได้ก่อนข้ามโขนเมียนมา

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังขละบุรีร่วมกับกำลังความมั่นคงสกัดจับรถกระบะอีซูซุดีแม็กซ์สีดำ ทะเบียน ขษ 2170 ระยอง ซึ่งแจ้งหายจาก สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. พบผู้ต้องหา 5 คนบนรถ ก่อนควบคุมตัวและยึดของกลางได้ทันท่วงที ขณะมุ่งหน้าข้ามชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เวลา 04.30 น.
กาญจนบุรี — วันนี้ (15 ก.ย. 68) พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี รายงานว่า เจ้าหน้าที่ สภ.สังขละบุรีได้รับแจ้งประสานจาก สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง ว่ามีรถกระบะอีซูซุดีแม็กซ์ สีดำ หมายเลขทะเบียน ขษ 2170 ระยอง ซึ่งถูกขโมยไปเมื่อวันที่ 14 ก.ย. มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ชายแดนอำเภอสังขละบุรี
พล.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี สั่งการให้ชุดสกัดประจำจุดกรวดน้ำเกิ๊ก หมู่ 8 ต.หนองลู ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ตชด.134 และฝ่ายปกครอง เฝ้าสังเกตตามแนวชายแดนบริเวณบ้านพระเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อกับอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา
ต่อมาเวลา 04.30 น. พบรถต้องสงสัยมาจากทางอำเภอสังขละบุรีมุ่งหน้าสู่ชายแดน เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบ พบผู้ขับเป็นชาย พร้อมผู้โดยสาร 4 คน (ชาย 1 หญิง 3) เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดและตรวจสอบเอกสาร ก่อนนำตัวและรถไปบันทึกที่ สภ.สังขละบุรี แล้วประสาน พนักงานสอบสวน สภ.บ้านค่าย เพื่อเดินทางมารับตัวผู้ต้องหากลับไปรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดี พร้อมส่งมอบรถคืนแก่ผู้เสียหายต่อไป
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของการเฝ้าระวังชายแดน เนื่องจากหากล่าช้ารถคันดังกล่าวอาจเหลือระยะทางเพียง 4–5 กิโลเมตร ก็สามารถลักลอบนำข้ามช่องทางธรรมชาติไปขายฝั่งเมียนมาได้อย่างง่ายดาย