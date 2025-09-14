“เชน เมืองครุฑ” มาเยี่ยม “สมิทธิ์” เพื่อนวงดูโอ “สมิธแอนด์เชน” ที่นอนป่วยติดเตียงที่บ้านชลบุรี

“เชน เมืองครุฑ” นักร้องคู่ดูโอดังในนาม “สมิธแอนด์เชน” (Smith& Shane) กั บคณะ มาเยี่ยม “สมิทธิ์” เพื่อนนักร้องที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านกระท่อมสมาธิ ชลบุรี
วันที่ 14 กันยายน เวลาบ่ายโมง เชน เมืองครุฑ (Shane Muangkroot) นักร้องคู่ดูโอดังในนาม “สมิธแอนด์เชน” (Smith& Shane) กับ คณะพี่น้องแห่งตระกูลเมืองครุฑ มาเยี่ยมมาให้กำลังใจ “สมิทธิ์ บัณฑิตย์” สอบถามอาการสารทุกข์สุขดิบ อาการเจ็บไข้ได้ป่วย และเพื่อฟื้นความจำของสมิทธิ์ ให้ดีขึ้น
“เชน” ได้ร้องเพลง “เพราะผูกพัน” “เก็บไว้ในใจ” และเพลงอื่นๆ โดยมีลูกสาวน่ารัก 2 คนของเชน ร่วมร้องเพลงด้วย ทำให้ “สมิทธิ์” มีอาการสดชื่น หน้าตาแจ่มใสขึ้นอย่างมาก
สำหรับ “เชน” นั้นเมื่อครั้งกลุ่ม Music Group Sriracha ซึ่งบริหารงานโดย มาสเตอร์บอย สว่างไพร กับครู Dao Darin ไดจัดการแสดงดนตรีเปิดหมวกที่หน้าห้างแปซิฟิคศรีราชา เมื่อหลายเดือนผ่านไปนั้น “เชน” ก็มาร่วมร้องเพลงด้วย ทำให้ ได้มีปัจจัยเข้ามาสมทบถึงสีพันห้าร้อยกว่าบาท นำมาสมทบกับเงินของผู้มีจิตเมตตาท่านอื่นๆ จึงสามารถซื้อรถวีลล์แชร์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการได้ ให้ “สมิทธิ์” ไว้ นั่งขับขี่ออกไปใหนมาใหนได้
สำหรับ “เชน เมืองครุฑ” นั้น เพิ่งสูญเสียบิดาคือ คุณพ่อนพดล เมืองครุฑ ได้มีการทำพิธีไปที่โบสถ์วัดมหาไถ่กรุงเทพ
สำหรับวันนี้ บรรดาพี่น้องแห่งตระกูลเมืองครุฑ และเชน เมืองครุฑ ได้นำร่างของคุณพ่อนพดล มาทำพิธีฝังไว้ที่ สุสานเซ็นต์โดมินิค เมืองพัทยา
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาคริสต์เรียบร้อยแล้ว ขากลับจากพัทยามาศรีราชาจะกลับกรุงเทพฯ เชนกับคณะจึงแวะมาเยี่ยม “สมิทธิ์ บัณฑิตย์” ที่บ้านกระท่อมสมาธิ เลขที่ 68/24 ถนนพระยาสัจจา หมู่บ้านชเลรมย์ ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองจ ชลบุรี