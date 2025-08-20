“จตุพร”จัดเบิร์ดเดย์ 105 ปี ประกาศ “พาณิชย์พึ่งได้” ทำงานเพื่อเกษตรกร ธุรกิจ ประชาชน

“จตุพร” ควง 2 รัฐมนตรีช่วย “สุชาติ-ฉันทวิชญ์” จัดงานครบรอบวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 105 ปี ประกาศเข้าสู่ยุค “พาณิชย์พึ่งได้” เดินหน้าทำงานเพื่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพาณิชย์” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการค้า 15 ราย รางวัลผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรม 28 ราย
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 105 พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น และนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า การก้าวสู่ปีที่ 105 ของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่เพียงการเดินทางขององค์กร แต่คือ 105 ปี แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญอยู่ในทุกลมหายใจของเศรษฐกิจ และนับจากนี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมเป็นที่พึ่ง และจะยังคงยืนเคียงข้างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
“ได้ให้นโยบายกับกระทรวงพาณิชย์ว่า จะต้องเน้น “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” และเน้น “พาณิชย์พึ่งได้” ทั้งการดูแลราคาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร การคุ้มครองผู้บริโภคให้การซื้อขายเป็นธรรม การส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันโลก และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยต่อยอดพัฒนาสู่เวทีการค้าโลก”นายจตุพรกล่าว
นายจตุพรกล่าวว่า ในการจัดงานปีนี้ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 15 ราย แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย และสาขาข้าราชการและพนักงาน 6 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ รางวัลผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2568 จำนวน 28 ราย และมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิสสุกรรมแก่บุตรธิดาของบุคลากร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต่อยอดการศึกษา จำนวน 22 ราย
สำหรับรางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี 2568 ประกอบด้วย สาขาผู้ประกอบการ ได้แก่ นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี โค่โค่นัท จํากัด นายบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต กรรมการ บริษัท กู้ด ฟู้ด (2019) จํากัด สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสมศักดิ์ พณิชยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน อนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ นายอิทธิกร ชํานาญอักษร ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ศ.วาสนา สายมา ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2565 สาขาราชการและพนักงาน ได้แก่ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายวรวรรณ วรรณวิล ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย