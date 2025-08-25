“กองทัพ พีค” แท็กทีม “จิมมี่ - ซี - น้ำตาล - เอมี่” ร่วมฉลองเปิดช็อป “Paul Smith” แฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปักหมุดแลนด์มาร์กแฟชั่นแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อ Paul Smith แบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากอังกฤษ ฉลองเปิดแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ พร้อมเสิร์ฟแฟชั่นคอลเลกชัน Autumn/Winter 2025 ให้แฟนๆ ได้อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใคร
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากเสียงเพลงของดีเจชื่อดัง พร้อมการรวมตัวของเหล่าดาราและเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย นำทีมโดย กองทัพ พีค พระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆ พร้อมด้วยสองหนุ่มสุดฮอต จิมมี่ – จิตรพล โพธิวิหค และ ซี – ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ รวมถึงนักแสดงสาวมากความสามารถ น้ำตาล – ทิพนารี วีรวัฒโนดม และ เอมี่ – ทสร กลิ่นเนียม ที่มาในลุคเรียบหรูแบบฉบับ Classic With a Twist ของแบรนด์ Paul Smith กับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Autumn/Winter 2025 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับช็อปใหม่ของ Paul Smith ในครั้งนี้
พบกับเสน่ห์เฉพาะตัวของ Paul Smith และช้อปไอเท็มเด็ดได้แล้ววันนี้ที่ Paul Smith ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ และชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มบาสซี
