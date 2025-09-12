ชื่นชมกลุ่มครูจิตอาสาปิดทองหลังพระ ทำอาหารบำรุงทหารกล้าวันละ 3 มื้อ

อุบลราชธานี-ชื่นชมกลุ่มครูโรงเรียนอนุบาลจิตอาสาชาวอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ผู้ปิดทองหลังพระ ร่วมแรงร่วมใจทำอาหารคาวหวานส่งกำลังบำรุงทหารกล้าแนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างยาวนานต่อเนื่องเกือบ 3 เดือนแล้ว
จากเหตุการณ์ความไม่สงบแนวชายแดนไทย กัมพูชา ที่อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี มีกลุ่มคณะครูจิตอาสาที่ผันตัวเองมาเป็นแม่ครัวคอยปรุงอาหาร ส่งให้ทหารตามฐานปฏิบัติการแนวหน้าวันละพันกว่าชุด โดยทำมาแล้วเกือบ 3 เดือน ใช้ทั้งเงินของตัวเอง และของที่ได้รับบริจาคมาจากคนรู้จักและทราบข่าว
นางรัตติกร สางห้วยไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไกยวินิจ เปิดเผยว่า ตนได้ทำอาหารตั้งแต่ ก่อนมีการปะทะกัน โดยเริ่มทำตั้งแต่มีหน่วยทหารเข้ามาในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มของจิตอาสานำก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ไปแจกในพื้นที่แนวหน้าปราสาทโดนตวล ผามออีแดง ช่องบก ซึ่งก็เริ่มทำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงวันเกิดการปะทะกันในวันที่ 24 ก.ค. อำเภอประกาศให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่อำเภอน้ำยืน ผู้ปกครองจึงมารับเด็กนักเรียนกลับบ้านหมด
วันนั้นโรงเรียนทำข้าวผัดหม้อใหญ่ นักเรียนกลับหมด ข้าวผัดยังไม่ได้แจกให้นักเรียน ตนจึงประสานไปทางหน่วยทหาร ก็มีหน่วยทหารมารับเอาไป จึงเป็นการเริ่มต้นของการรวมตัว คุณครูและจิตอาสาในชุมชนทั้งหมด 6 คน ที่มาช่วยกันทำอาหารส่งให้กับทหารที่ปฏิบัติสู้รบอยู่แนวหน้า โดยไม่กลัวอันตราย และยังคงปักหลักปรุงอาหารส่งกำลังบำรุงทหารจนถึงวันหยุดยิง
ซึ่งน้องๆทหารก็ถามว่าไม่กลัวการปะทะกันหรือ ก็ตอบไปเมื่อถึงที่มันก็ต้องตายกันทุกคน จึงไม่กลัวขอให้ทหารขวัญกำลังใจจากการกินอาหารที่ปรุงส่งไปให้ก็ดีใจแล้ว ก็ได้เริ่มทำอาหารปรุงเลี้ยงทหารที่อยู่ตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอน้ำยืนวันละ 3 มื้อ มาจนถึงทุกวันนี้ ตกเฉลี่ยวันละกว่า 1,000 ชุด ส่วนสิ่งของบางส่วนก็ได้รับบริจาคจากคนที่มีจิตใจเหมือนกัน ที่ขาดเหลือก็เอาเงินไปซื้อมาทำคิดเฉลี่ยใช้จ่ายวันหนึ่งประมาณ 20,000 บาท เป็นงบประมาณที่ได้มาจากโรงเรียนที่สนับสนุนมาให้ทำ
นางรัตติกร ยังบอกว่าความประทับใจ คือ ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้ดูแลทหารที่จากบ้านจากครอบครัวมาอยู่แนวหน้าช่วยปกป้องแผ่นดิน จึงควรจะได้รับการดูแลที่ดีได้รับประทานอาหารเต็มที่จากเรา และจะทำต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุด ตอนนี้เราผูกพันจนเรียกกันแม่ลูก และในวันแม่ที่ผ่านมา ทหารเหล่านี้ก็ไม่ลืมที่จะลงจากฐานนำพวงมาลัยมาไหว้พวกแม่ๆในครัว ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแม่ครัวทุกคน
ด้านจ่าสิบเอกวีระชัย ยืนยาว ซึ่งเป็นทหารหน่วยหนึ่งที่มารับอาหาร กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดยุทธการก็ได้รับอาหารเป็นประจำทั้ง 3 มื้อ โดยอาหารจะอร่อยทุกมื้อ สำหรับคำขอบคุณอย่างเดียวไม่ได้ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเรียกแม่กันแล้ว เป็นแม่พระให้กับทหารที่มาช่วยยุทธการนี้เกือบทุกหน่วย ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไร ถ้าไม่ได้ท่านสนับสนุนเรื่องอาหารคงลำบาก ขอให้แม่สู้ๆไปด้วยกัน เพราะขอให้ท่านหยุดท่านก็ไม่ยอมหยุด งั้นก็ขอให้สู้เคียงข้างกันไปจนจบยุทธการไปด้วยกัน