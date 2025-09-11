ประธานสภาอุตฯขอนแก่น ฝากรัฐบาล “อนุทิน” เร่งสางปัญหาเศรษฐกิจแก้ขัดแย้งไทย-เขมร

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ฝากรัฐบาลใหม่ต้องชัดเจนนโยบายการทำงาน เร่งแก้ปัญหาอุตสาหกรรม-การค้าชายแดน เชื่อแม้มีเวลาสั้นแค่ 4 เดือน แต่ ครม.ในฝัน ต้องมีสเถียรภาพ เร่งสางปัญหาพาประเทศเดินหน้า
นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นการลงนามร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะกับพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะทำงานประมาณ 4 เดือน ก็จะยุบสภาฯ ซึ่งเราก็อยากจะเห็นเสถียรภาพการทำงานที่ชัดเจน เรื่องความมั่นคงและปัญหาชายแดนที่ได้รับการแก้ไข เพราะผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ และการค้าตามแนวชายแดนได้รับผลกระทบอย่างหนักและรอการแก้ไข
“ภาคอุตสาหกรรมขณะนี้ ได้รับผลกระทบจากแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคการก่อสร้าง แม้กระทั่งฟาร์มหมูที่ขอนแก่น ก็ได้รับผลกระทบอบย่างชัดเจน ดังนั้นแม้จะเป็น 4 เดือนตามการทำงานระยะสั้น เรื่องภาษีสหรัฐฯที่เราจะได้รับผลกระทบอีกกว่า 10,000 รายการที่เราทำสัญญาระหว่างประเทศไว้ แม้จะระบุว่า 19% แต่สินค้าอีกกว่า 10,000 รายการนั้นยังรอความชัดเจนและผู้ประกอบการไทยรับทราบหรือยัง หรือเตรียมการปรับตัวหรือยัง”
นายทวีสันต์ กล่าวต่อว่า เคยบอกกับสื่อมวลชนว่า ขอรอดูผลงานของ ครม.ชุดที่ผ่านมาก่อน ในช่วงที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ประเมินก็ปรับเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้ว ดังนั้นเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ จึงอยากให้มีความชัดเจนในการทำงาน และเร่งแก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง แม้เวลาอันสั้น 4 เดือน เราก็อยากเห็นภาพของผู้นำประเทศ ภาพของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่
“เรายังต้องเจรจาเรื่องการค้า เรื่องต่างประเทศ รมว.พาณิชย์และรมว.คลัง ก็ต้องชัดเจนในนโยบาย เพราะทุกคนคือความคาดหวัง จะนำพาประเทศจากนี้ต่อไป ทุกคนล้วนอยากเห็น ครม.ในฝัน คนไทยทุกคนนั้นล้วนมีความหวัง และขอฝากไว้กับรัฐบาลชุดนี้ แม้จะมีเวลา 4 เดือนก็อยากเห็นประเทศไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่านี้”นายทวีสันต์ กล่าวในที่สุด