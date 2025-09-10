(คลิป)ชาวชายแดนช่องจอม ไม่เห็นด้วย GBC ให้ถอนอาวุธหนัก- เปิดด่าน ลั่นยังไม่ได้“ตาควาย”คืน จะรีบยอมเขมรไปไหน

สุรินทร์-ชาวบ้านชายแดนช่องจอม สุรินทร์ ไม่เห็นด้วย ข้อตกลง GBC ไทย-กัมพูชา ให้ถอนอาวุธหนักและเปิดด่าน ระบุไทยยังไม่ได้ปราสาทตาควายคืนจะรีบยอมเขมรไปไหน ชี้เปิดด่านส่งสินค้าให้เขามีแรงกลับมาสู้กับเรา ทั้งที่เขาแบนสินค้าไทยและจะเอาทหารเขมรบาดเจ็บเข้ามารักษา แล้วกลับมาทำร้ายประเทศไทยอีก
วันนี้ ( 10 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงกรณีผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ไทย-กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1/2568 จัดขึ้นที่ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา วันนี้ โดยพบว่า 2 ข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันจากหลายๆข้อ คือ การถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดน กลับสู่ที่ตั้งปกติ โดยฝ่ายเลขานุการจีบีซี และอาร์บีซี จะหารือกันภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อจัดทำแผนดำเนินการและเริ่มเคลื่อนย้ายกำลังตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยให้คณะผู้สังเกตการณ์ (IOT) มาร่วมสังเกตการณ์ และ หารือการผ่อนปรนผ่านแดนบางประเภท บางจุด และระหว่างที่สถานการณ์ไม่เป็นปกติ เพื่อลดผลกระทบภาคธุรกิจ การขนส่งข้ามแดน โดยมอบหมายให้กลไกอาร์บีซี ไปหารือความเป็นไปได้ ในการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้า จุดผ่านแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคง โดยอาจเริ่มดำเนินการที่จุดผ่านแดนถาวรจันทบุรีและตราด ตามที่เป็นข่าวนั้น
ล่าสุดช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังย่านการค้าชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดย นายอุทัย สมสุข พ่อค้าขายไก่ย่าง ชาวอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กล่าวถึงข้อตกลงของการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา ว่า ปราสาทตาควาย เรายังไม่ได้คืนเลย แล้วจะมาเปิดด่าน ซึ่งชาวบ้านชายแดนช่องจอม เองยังไม่ได้อยากให้เปิดด่าน เพราะเหตุการณ์ยังไม่สงบ อยากให้เอาปราสาทตาควายคืนมา ทำไมถึงยอมเขมรง่ายแบบนี้ ประชาชนคนไทยอยากได้ปราสาทตาควายคืน อย่าเพิ่งเปิดด่าน
ทั้งนี้เพราะหากเรานำสินค้าออกไปให้เขา เขาก็มีแรงต่อสู้เราอีก ทั้งที่เขายังแบนสินค้าเราอยู่เลย ทำไมเราถึงอยากเปิดด่านให้เขา เมื่อเปิดด่าน เขาก็จะนำทหารเขมรที่บาดเจ็บเข้ามารักษาที่บ้านเรา แล้วคนไทยจะคิดยังไง เราล้มตายไปกี่คน จึงอยากให้จัดการเรื่องดินแดน และปราสาทตาควายให้เรียบร้อยก่อนค่อยเปิดด่าน
ส่วนที่ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่งหนังสือแสดงความยินดีกับนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีใหม่ของไทย อาจจะเป็นเกมการเมืองของเขา ทำไมเขาถึงมายินดี และเมื่อมาประชุม GBC กันปุ๊บก็จะเปิดด่านปั๊บเลย ควรฉีกสัญญา MOU ให้หมดก่อน และร่าง MOU ใหม่เข้ามาไม่อย่างนั้น ก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนเดิม ทั้งนี้ชาวบ้านพร้อมอพยพทุกเมื่ออยู่แล้วหากรัฐบาล หรือทหารสั่ง เมื่อเรามีโอกาสเอาแผ่นดินเราคืนทุกจุดก็ควรทำเลย อย่าไปเกรงใจกัมพูชา เกรงใจกันแบบนี้เราก็เสียเปรียบ ซึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะเอาปราสาทตาเมือนธมเพราะเขาก็เสริมกำลังเข้ามามากด้วย รัฐบาลจะคิดยังไง หากไม่จัดการให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จชาวบ้านชายแดนก็อยู่กันแบบนี้ คนก็ไม่มาเที่ยวมาซื้อของ ต้องอยู่อย่างหวาดผวาแบบนี้กันต่อไป