“ภูมิธรรม” ถก ครม.ส่งท้าย สมช.ชง 5 ข้อเสนอ มอบ "บิ๊กเล็ก" เซ็น GBC ไทย-กัมพูชา 10 ก.ย.

ส่งท้ายครม! “ภูมิธรรม” หัวโต๊ะ ถกครม. สมช.ชง 5 ข้อเสนอ มอบ"บิ๊กเล็ก" ลงนาม จีบีซี ไทย-กัมพูชา 10 ก.ย.นี้
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งนายภูมิธรรม จะใช้โอกาสนี้ขอบคุณ ครม. ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงาน ภายในทำเนียบรัฐบาล ที่ทำงานร่วมกันตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยบรรยากาศก่อนประชุมค่อนข้างเงียบเหงา
โดยการประชุมวันนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลา 5 คน ได้แก่ 1.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 2.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์ 3.นายอนุชา สะสมทรัพย์ รมช สาธารณสุข 4.นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา 5.นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย โดยมีเรื่อง เพื่อพิจารณา 1 เรื่อง เพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง 1เรื่อง เพื่อทราบ 10 เรื่อง
สำหรับวาระประชุมที่น่าสนใจ อาทิ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ขอความเห็นชอบผลประชุมฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ไทย-กัมพูชา 5 ข้อ ก่อนจะมีการลงนามข้อตกลงในการประชุมจีบีซี สมัยวิสามัญ ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ ได้แก่ ดังนี้
1. ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
2. ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์
3. การบริการจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ
4. การลดความตึงเครียดโดยการถอนอาวุธที่ยิงเป็นพื้นที่
5. การแก้ปัญหาเฟกนิวส์ และการยั่วยุผ่านทางโซเชียล
ด้านคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการคลังของคณะรัฐมนตรี ในการดำเมินการนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ Digital Wallet
สภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหานมกล่องค้างสต๊อก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอผลสำรวจจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี 2567