(คลิป)เผยนาทีสลด!หนุ่มร้อยเอ็ดทิ้งจดหมายลา 4 ฉบับ กระโดดสะพานห้วยตองดับกลางความมืด

เพชรบูรณ์ – เกิดเหตุสุดสลด..หนุ่มบ้านเดิมอยู่ร้อยเอ็ด ขับกระบะจอดโดดสะพานห้วยตองดับกลางความมืด จนท.กล่อมนาน-พยายามชาร์จช่วยแต่ไม่สำเร็จ เห็นผู้ก่อเหตุทิ้งร่างดิ่งลงต่อหน้าต่อตา พบทิ้งจดหมายลา 4 ฉบับ ฝากถึงทั้งพี่-เพื่อนสนิท-คนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงกู้ร่างขึ้นมาได้
ตำรวจ สภ.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากศูนย์ 191 เพชรบูรณ์ เมื่อคืนนี้(8 ก.ย.68)ว่ามีชายพยายามกระโดดสะพานห้วยตองเพื่อฆ่าตัวตาย พ.ต.อ.ภาสันต์ สังข์ทอง ผกก.สภ.บ้านกลาง พร้อม ร.ต.อ.พิทักษ์ ดีแซง ร้อยเวรสอบสวน และเจ้าหน้าที่สายตรวจ จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสานหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาเพชรบูรณ์เข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุบริเวณ สะพานห้วยตอง หรือ สะพานพ่อขุนผาเมือง ซึ่งเป็นสะพานที่มีตอม่อสูงที่สุดในประเทศไทย เชื่อมระหว่าง อ.หล่มสัก กับ อ.น้ำหนาว บนทางหลวงหมายเลข 12 (หล่มสัก – ชุมแพ) พื้นที่ ม.10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่พบรถกระบะตู้ทึบ อีซูซุ สีบรอนซ์เทา ทะเบียนร้อยเอ็ด ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าจอดอยู่
ขณะที่ชายคนหนึ่งนั่งห้อยขาบนราวสะพาน เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอย่างสุดความสามารถ พร้อมให้อาสากู้ภัยอาศัยจังหวะรถโดยสารที่แล่นผ่านค่อย ๆ ขยับเข้าไปใกล้เพื่อหาจังหวะเข้าชาร์จ แต่ระหว่างการเจรจา ชายคนดังกล่าวได้ลุกขึ้นยืนบนราวสะพาน ก่อนกระโดดหายลงไปในความมืด สร้างความตกตะลึงแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ตรวจสอบภายในรถพบจดหมาย 4 ฉบับ โดยมีข้อความสะเทือนใจ..
ฉบับแรก เขียนถึงพี่ชายสองคน..ให้รักกัน อย่าทะเลาะกัน สิ่งไหนที่ไม่ดีอยากให้เลิกทั้งหมด อย่าเสียใจ ไม่ใช่ความผิดของพี่ ๆ ถ้าจะมีคนผิด ก็คือผมที่อ่อนแอเกินไป ต่อจากนี้จะเหลือกันแค่สองคนแล้ว ขอให้รักกันมาก ๆ รักพี่เสมอ ลงชื่อพร้อมวันที่ , ฉบับที่สอง เขียนถึงเพื่อนชื่อ ต่อ และ โอ๊ต..ขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่เล่น เต้น หัวเราะ และร้องไห้ด้วยกัน ขอโทษที่ต้องจากไปก่อน รักมาก ๆ และยังมีอีกหลายสิ่งที่ไม่ได้พูด กระดาษแผ่นเดียวไม่พอ ,ฉบับที่สาม เขียนฝากถึงผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการทำงานประจำวัน ฉบับสุดท้าย..ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน ลงชื่อ พีระพัฒน์ โจ้ 8-9-68”
เจ้าหน้าที่เผยว่า ผู้ตายชื่อ นายพีระพัฒน์ อายุ 29 ปี ชาวบ้าน ม.5 ต.ดงแดง อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เคยก่อเหตุรมควันฆ่าตัวตายในรถคันเดียวกันนี้ บริเวณลานจอดรถใต้สะพานห้วยตอง เมื่อหลายเดือนก่อน แต่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยไว้ได้ทัน กระทั่งครั้งนี้ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมได้สำเร็จ
และหลังจากชายคนดังกล่าวกระโดดลงไป เจ้าหน้าที่ต้องใช้ไฟส่องสว่างเพื่อค้นหาด้านล่าง ซึ่งมีความสูงชันและอันตราย โดย นายนันทศักดิ์ คำดี เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง พร้อมทีมเพียง 3 คน เป็นชุดแรกที่โรยตัวลงไปตรวจสอบพื้นที่ใต้สะพาน ที่เต็มไปด้วยหญ้ารก หนามแหลม และอับอากาศ ใช้เวลานานกว่าจะพบร่างของผู้ตายที่เสียชีวิตแล้ว
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้ชุดเชือกนำร่างขึ้นมาด้านบนสะพาน ใช้เวลารวมกว่า 3 ชั่วโมง จึงสามารถนำร่างขึ้นมาได้สำเร็จ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหล่มสัก เพื่อชันสูตรและเก็บรักษา รอญาติมารับ ส่วนรถกระบะถูกนำไปเก็บรักษาที่ สภ.บ้านกลาง
ทั้งนี้สะพานห้วยตองถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเป็นประตูเชื่อมภาคเหนือสู่ภาคอีสาน ด้วยความสูงและสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก เมื่อเกิดเหตุทำให้การกู้ภัยในแต่ละครั้งเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทาย