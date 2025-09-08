แกะรอยรวบทันควัน!แก๊งยานรกขนยาบ้าซุกรอข้างทางศรีสัชนาลัยกว่า 3,000,000 เม็ด

สุโขทัย - ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง-ปปส.ภาค 6 แกะรอยตามรวบคารีสอร์ตทันควัน..หลังพบขบวนการยานรกขนยาบ้า 13 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 เม็ด ซุกป่าข้างทางศรีสัชนาลัย
ตำรวจ ปปส. ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย และฝ่ายปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับแจ้งมีรถต้องสงสัยนำสิ่งของมาทิ้งพื้นที่ป่าชุมชนในเขตตำบลแม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อบ่ายวันที่ 7 ก.ย.68 จึงรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ต่อมานายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าฯสุโขทัย นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ รองผู้ว่าฯ พล.ต.ต. สถาพร ศรีภิรมย์ ผบก.ภ.สุโขทัย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พ.ต.อ.ศุภากรณ์ บุญคง ผกก.สภ.ศรีสัชนาลัย และ ปปส.ภ 6 -กอ.รมน.สุโขทัย ได้นำสนธิกำลังร่วมกันพิสูจน์ทราบ
จากการตรวจสอบพบ ยาบ้า 12 กระสอบ รวมไม่ต่ำกว่า 3 ล้านเม็ด ไว้ ณ ป่าข้างทาง บ้านแม่สำเหนือ หมู่ที่ 2 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย และเมื่อสืบสวนแกะรอยพบผู้ต้องสงสัยที่นำยาบ้ามาซุกซ่อนไว้ เข้าพักรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จึงได้เข้าปิดล้อมตรวจสถานที่ดังกล่าว
กระทั่งพบบุคคลต้องสงสัยเป็นชาย 2 คน จึงได้ตรวจสอบและควบคุมตัว ไปยังสถานที่พบของกลาง เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบของกลางยาบ้าจำนวนประมาณ 3,000,000 เม็ด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางไปขยายผลการจับกุม ต่อไป