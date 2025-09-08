ผงะ!พบระเบิด Superpower 90 ซุกกระสอบกว่าร้อยแท่ง ยัดรถตู้จอดติดสะพานแม่สาย

เชียงราย - พบรถตู้ทะเบียนเชียงรายจอดย่านชุมชนหนาแน่นติดสะพานแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ลักษณะต้องสงสัย ชาวบ้านแจ้ง จนท.ตรวจถึงกับผงะ เจอระเบิด Superpower 90 ซุกกระสอบกว่าร้อยแท่งพร้อมสายไฟยัดหลังรถ บึ้มได้ทั้งบนพื้น-อุโมงค์ใต้ดิน จนต้องประสาน EOD พิสูจน์เก็บกู้กันระทึก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ฝ่ายปกครองและทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งรถยนต์ตู้ สีขาว ยี่ห้อโตโยต้า ติดป้ายทะเบียน ผท 6974 เชียงราย ลักษณะต้องสงสัย จอดอยู่ภายในซอยระหว่างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้ถนนเทศบาล 3 เทศบาล ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับตลาดค้าปลีก ที่เป็นชุมชนหนาแน่นที่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 เพียงประมาณ 500 เมตร ค่ำที่ผ่านมา(7 ก.ย.68)
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ พบกระสอบฟางหลายใบวางกองซ้อนกันอยู่หลังรถ ในกระสอบเบื้องต้นพบวัตถุระเบิดแรงสูงแบบหนืดชนิดแท่ง Superpower 90 ซึ่งสามารถระเบิดได้ทั้งบนพื้นดินและในอุโมงค์ จำนวนหลายแท่ง รวมทั้งยังพบสายไฟฟ้าสีแดงและขาวอยู่ภายในด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดกั้นพื้นที่ในระยะ 100 เมตรเอาไว้และไม่ให้ผู้คนเข้าไปอยู่บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย
จากนั้นได้ประสานหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบเพิ่มเติม พบในกระสอบฟางหลังรถตู้บรรจุดินระเบิดดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 119 แท่ง,ส่วนสายไฟฟ้าพบเป็นเชื้อปะทุไฟฟ้า 226 ดอก เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและออกตรวจสอบว่าเป็นของผู้ใดและนำมาไว้กลางชุมชนดังกล่าวด้วยเหตุผลใด
เบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นระเบิดที่เตรียมจะนำไปใช้ในเหมืองต่างๆ ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งมีอยู่หลากหลายเหมืองทั้งเหมืองแมงกานีส ทองคำ แรร์เอิร์ธ (แร่หายาก) ฯลฯ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป.