(คลิป)เหลือรถอยู่ 10 คัน!บุกจับแก๊งค้ารถเถื่อน ขึงสลิงลอบส่งมอ’ไซค์ข้ามน้ำสายเข้าพม่ากลางดึก

เชียงราย – ขบวนการค้ารถข้ามชาติยังเหิม..ขึงสลิงข้ามน้ำสายชักรอกมอ’ไซค์ ส่งข้ามน้ำจากฝั่งแม่สายเข้าท่าขี้เหล็กตั้งแต่ทุ่มเศษ จนท.ฝ่ายปกครอง-ตำรวจ-ทหาร-ศุลกากร บุกจับกลางดึก เจอรถเหลืออยู่ 10 คัน-คนเผ่นกลางความมืด
นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย นายธีระศักดิ์ พุทธรักษา ปลัดอำเภอแม่สาย นำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) อ.แม่สาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ด่านศุลกากรแม่สาย ตำรวจ สภ.แม่สาย เข้าตรวจค้นบริเวณอาคารริมฝั่งแม่น้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่ชุมชนเกาะทราย หมู่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย กลางดึกที่ผ่านมา(25 ส.ค.68)
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบส่งออกรถจักรยานยนต์ไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยเริ่มขนย้ายรถข้ามแม่น้ำสายตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น.แล้ว
เมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจค้นปรากฎว่าคนที่อยู่ภายในอาคารซึ่งมีลักษณะเป็นโกดังคอนกรีตริมฝั่งน้ำสายต่างพากันหลบหนีไปจนหมด เหลือไว้เพียงรถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆ จอดเรียงรายกันอยู่จำนวน 10 คัน พร้อมมีอุปกรณ์ลวดสลิงสำหรับนำรถจากอาคารลงไปยังริมฝั่งแม่น้ำสายและขนย้ายด้วยห่วงยางขนาดใหญ่นำข้ามจากฝั่งไทยไปยังประเทศเมียนมา
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบในข้อหาพยายามลักลอบนำรถจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2550 ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย เพื่อขยายผลติดตามกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป