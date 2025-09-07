คลองน้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด คึกคัก!พรานเบ็ดนับร้อยแห่ปักหลักตกปลาน้ำหลากลุ้นกันสุดสนุก

นครสวรรค์ – เสียงเฮลั่นสนั่นท้องน้ำเป็นระยะๆ..พรานเบ็ดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ มากันนับร้อยราวกันนัดไว้ พากันจับจองพื้นที่ริมคลองเชื่อมน้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด ปักหลักเหวี่ยงเบ็ดตกปลาน้ำหลากกันคึกคักสนุกสนาน หลังกรมชลฯเปิดประตูดึงน้ำน่านที่สูงขึ้นเข้าบึง รักษาระบบนิเวศ-หน่วงน้ำก่อนลงเจ้าพระยา บรรเทาน้ำน่วมภาคกลาง
ระหว่างกรมชลประทาน เร่งผันน้ำน่านเข้าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ อย่างต่อเนื่อง หลังจากฝนตกชุกในพื้นที่ภาคเหนือแม่น้ำน่านสูงขึ้นกว่าระดับน้ำในบึงราว 20 ซม. โดยเปิดประตูน้ำคลองบอระเพ็ดเพื่อกักเก็บน้ำเข้าสู่บึง เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศและชะลอน้ำหลากบางส่วนก่อนจะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท บรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งล่าสุดพบว่าบึงบอระเพ็ดมีปริมาตรน้ำสะสมกว่า 133 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือราวครึ่งหนึ่งของความจุ
ล่าสุด วันนี้(7 ก.ย.68) พบว่าบรรยากาศบริเวณประตูน้ำเชื่อมระหว่างแม่น้ำน่านกับคลองบอระเพ็ด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยบรรดาเซียนเบ็ดต่างแห่กันมาปักหลักนั่งตกปลา บางรายนำคันเบ็ดคู่ใจมาล่าปลาเพื่อความเพลิดเพลิน ขณะที่อีกหลายราย มุ่งหวังสร้างรายได้จากการขายปลาให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางมารอรับซื้อถึงที่ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้ร้านอาหารและแม่ค้าตลาดสดในเขตเมืองนครสวรรค์
นายโอเล่ อายุ 54 ปี นักตกปลารายหนึ่ง เปิดเผยว่า หลังกรมชลประทานเริ่มผันน้ำน่านเข้าบึงบอระเพ็ด ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา บรรยากาศบริเวณปากประตูน้ำแห่งนี้คึกคักเป็นพิเศษ เพราะมีทั้งนักตกปลามืออาชีพและสมัครเล่นทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ร่วมตกปลากันอย่างสนุกสนาน บางรายยังมีครอบครัวและผู้ชื่นชอบกิจกรรมดังกล่าวมานั่งชมร่วมลุ้นไปด้วย
สำหรับปลาที่ตกได้ ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์ บางตัวมีน้ำหนักเกินกว่า 2.5 กิโลกรัม พรานเบ็ดนักตกปลาสามารถนำไปขายได้ในราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท ซึ่งถือเป็นรายได้เสริมไม่น้อย บางรายตกปลาเพียง 2 วัน ก็ทำเงินได้เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 800 บาทเลยทีเดียว
นายโอเล่ กล่าวทิ้งท้ายว่า บริเวณปากประตูน้ำแห่งนี้ กำลังเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักตกปลาในช่วงนี้ และจะคึกคักเป็นพิเศษเพียงปีละครั้งในช่วงฤดูน้ำหลากเท่านั้น ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปราว 15 วัน ก่อนที่ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดจะเต็มความจุแล้วทุกคนก็จะแยกย้ายไปหาพื้นที่ใหม่ รอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปีถัดไป.