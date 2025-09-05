สชป.3 เตรียมแผนรับมือน้ำหลากจากแม่น้ำยม – เร่งระบาย ป้องกันกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา นายชวลิต สุราราช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 รายงานว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 สถานีวัดน้ำ Y20 อำเภอสอง มีปริมาณน้ำสูงสุดที่ 745 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเคลื่อนตัวผ่านสถานี Y1C อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งล่าสุดวัดได้ 804 ลบ.ม./วินาที คาดว่าใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว เพื่อรองรับสถานการณ์นี้ สำนักงานชลประทานที่ 3 และ สำนักงานชลประทานที่ 4 ได้วางแผนบริหารน้ำโดยตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยระบายน้ำผ่าน ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ ไม่เกิน 420 ลบ.ม./วินาที, ระบายน้ำเข้าคลองหกบาท ไม่เกิน 300 ลบ.ม./วินาที, ระบายน้ำลงแม่น้ำยมสายเก่า ไม่เกิน 100 ลบ.ม./วินาที และ ผันน้ำเข้าคลองผันน้ำยมน่าน ประมาณ 200 ลบ.ม./วินาที จากปากคลองใช้เวลาระบายประมาณ 12 ชั่วโมง ถึงแม่น้ำน่าน
อีกทั้งยังได้ประสานกับ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เร่งดำเนินการเปิดทำนบชั่วคราวให้เสร็จทันก่อนน้ำหลากมา และในพร้อมกันนี้ นายสมจิตฐิพงศ์ อำนาจศาล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ได้กำชับให้โครงการชลประทานต่างๆ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ลงประจำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที มีคำสั่งให้คป.อุตรดิตถ์, คป.พิษณุโลก, คป.พิจิตร, คบ.ยมน่าน และ คบ.พลายชุมพล เร่งควบคุมประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำด้านท้ายลำน้ำ และให้ทาง คบ.นเรศวร พร่องน้ำล่วงหน้า เตรียมรับน้ำที่ผันมาจากลุ่มน้ำยม
ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หากมีเหตุจำเป็นหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง