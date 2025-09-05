อาข่าแม่สลองดีเดย์เปิดโล้ชิงช้าปี68 พรุ่งนี้ “อิ่วเมี่ยน ลาหู่ ลีซู ไทยใหญ่” ร่วมโชว์วิถีถิ่นด้วย

เชียงราย – การันตีประทับใจแน่..พี่น้องชาติพันธุ์อาข่าเชียงราย ดีเดย์พรุ่งนี้เริ่มเปิดงานโล้ชิงช้ากระทุ้งไม้ไผ่เหนือยอดดอยแม่สลอง รำลึกผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ หลังฤดูทำไร่ทำนาปี 68 ทั้ง “อิ่วเมี่ยน ลาหู่ ลีซู ไทยใหญ่ ฯลฯ” พร้อมใจร่วมโชว์วิถีพื้นถิ่นด้วย
หลังฤดูการทำไร่ทำนา หรือช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ทุกปี..พี่น้องชาติพันธุ์อาข่าในประเทศไทย โดยเฉพาะเชียงราย จะจัดให้มีประเพณีโล้ชิงช้าเพื่อรำลึกถึงผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหารให้มีความเจริญงอกงาม ซึ่งปี 2568 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆ กำหนดจัดงาน "เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่" ณ ลานพระสยามเทวาธิราช หมู่ 24 ต.แม่สลองใน ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ย.2568
ภายในงานจะจัดให้มีการเล่นโล้ชิงช้าหรือ "แย้ขู่อ่าแผ่ว" ที่มีการตั้งเสาไม้สูงจำนวน 4 ต้น ผูกด้วยเชือกอย่างแน่นหนาให้ผู้คนทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น ได้โล้เล่นลมชมวิวบนยอดดอยสูง ไปพร้อมๆกับชมการละเล่นของคนท้องถิ่น ที่มีทั้งพี่น้องชาวอาข่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่าง อิ้วเมี่ยน, ลาหู่, ลีซู และไทใหญ่ มากกว่า 40 ชุดการแสดง เช่น การเต้นกระทุ้งไม้ไผ่หรือเรียกเป็นภาษาอาข่าว่า “บ่ฉ่องตุ๊” การละเล่นไม้หมุนหรือ “กะลาล่าเชอ” ท่ามกลางสภาพอากาศของขุนเขาที่งดงามในช่วงฤดูฝน
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองใน เปิดเผยว่าเราจัดงานประเพณีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากจะมีการละเล่นต่างๆ การแสดงทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมีตลาดนัดชาวดอย ซึ่งพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะนำสินค้างานหัตกรรมผ้า ของฝาก ของที่ระลึก รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มาแสดงและจัดจำหน่ายให้กับผู้สนใจอีกด้วย
ทั้งนี้ประเพณีและงานดังกล่าวจัดขึ้นบนขุนเขาปีละเพียง 1 ครั้ง จึงรับรองได้ว่าคุ้มค่ากับการเดินทางไปร่วมกิจกรรม จะได้ความสุขและร้อยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอน และนอกจากนักท่องเที่ยวจะไปชมงานกิจกรรมยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่นๆ ใกล้เคียงได้อีกด้วย เช่น ไร่ชา ไร่กาแฟ วิถีชีวิตวิถีชนเผ่า ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ฯลฯ.