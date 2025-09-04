“วิลาศ” ท้า "อนุทิน" สาบานพระแก้วมรกต-ศาลหลักเมืองไม่ซื่อสัตย์มีอันเป็นไป พร้อมเปิด 4 ปมสังคมกังขา

อดีตสส.ปชป. ท้า “อนุทิน” สาบานพระแก้วมรกต-ศาลหลักเมือง ไม่ซื่อสัตย์จริงให้มีอันเป็นไป เปิด 4 ปม สังคมกังขา เขากระโดง-ฮั้วสว.-ยึดถนนหลวงทำรันเวย์ส่วนตัว-ค่าปรับรัฐสภา
วันนี้ (4ก.ย.) นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้ (5 ก.ย.68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องชี้แจงเรื่อง คุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ต้องให้คำตอบต่อสาธารณะ ได้แก่1. เขากระโดง 2. การโกงและการฮั๊ว ส.ว.3. การสร้างรันเวย์และถนน อบต. ที่ใช้สำหรับชาญวีร์ 4. เงินค่าปรับจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
“อยากให้ในที่ประชุมวันพรุ่งนี้ นายอนุทิน กล้าสาบานต่อพระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช และศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อันเป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยว่า จะให้การที่เป็นความจริง และหากให้การที่เป็นเท็จ ขอให้มีอันเป็นไป พร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยต้องยืนยันชัดว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการฮั๊ว ส.ว. ปี 2567” นายวิลาศกล่าว