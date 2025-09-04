เจ้าหน้าที่ปลอมตัว 3 วัน 2 คืน ดักซุ่มกลางป่า สกัดแก๊งร่อนทองผาภูมิ – ผู้ต้องสงสัยทิ้งของกลางหนีป่าราบ

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการพิเศษปลอมตัวเป็นชาวบ้าน ลุยป่าปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ กว่า 3 วัน 2 คืน หลังกล้องวงจรปิดตรวจพบความเคลื่อนไหวของแก๊งลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในเขตอุทยานฯ โดยผู้ต้องสงสัยได้ทิ้งของกลางวิ่งหนีไปในความมืด
วันนี้( 4 ก.ย.) นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. เวลากลางคืน กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในพื้นที่ป่าปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ 10–15 คน ลักลอบเข้าไปขุดดินร่อนแร่ทองคำ บริเวณแปลงตรวจยึดเนื้อที่ 13-3-68 ไร่
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ก.ย. เวลาประมาณ 18.00 น. เจ้าหน้าที่วางแผนเข้าปฏิบัติการ โดยแต่งกายปลอมตัวเป็นชาวบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย ก่อนใช้เรือข้ามฝั่งและเดินเท้าลัดเลาะป่าสันเขาเข้าพื้นที่เป้าหมายใกล้แปลงตรวจยึด เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ตลอดคืน
เวลา 23.30 น. กล้องวงจรปิดตรวจพบชาย 5 คน แบกเป้สีฟ้าหนัก ขณะเดินลงมาจากเขา กระทั่งเวลา 03.30 น. ของวันที่ 2 ก.ย. เจ้าหน้าที่พบแสงไฟของกลุ่มชายดังกล่าว และกระจายกำลังเข้าปิดล้อมเพื่อทำการตรวจค้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อกลุ่มผู้ต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่ ได้ทิ้งสัมภาระแล้ววิ่งหลบหนีลงจากเขาอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่พยายามไล่ติดตามแต่ไม่ทัน เนื่องจากเป็นกลางคืนและพื้นที่รกทึบ
จากการตรวจสอบของกลาง พบกระสอบปุ๋ยบรรจุดินน้ำหนักรวมกว่า 80 กิโลกรัม เป้สะพายหลังสีฟ้า 5 ใบ เครื่องร่อนแร่ และอุปกรณ์อื่น ๆ รวม 8 รายการ เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมทั้งหมดเป็นหลักฐาน
ต่อมา วันที่ 3 ก.ย. เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา ได้แก่
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 และ 31 วรรคสอง (3) ฐานครอบครองหรือยึดถือที่ดินในเขตป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (2) และ 42 ฐานกระทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพ
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (6) และ 44 ฐานแสวงหาประโยชน์ในเขตอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนหน้านี้ นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ ยังได้ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ ไม่ให้รับซื้อแร่ทองคำที่ได้จากการลักลอบร่อน หากฝ่าฝืนอาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 มีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับหลายเท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจำทั้งปรับ
เจ้าหน้าที่ระบุว่า จะเร่งขยายผลสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดทั้ง 5 ราย มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ