ศาลทองผาภูมิจำคุก 2 สาวกะเหรี่ยงแก๊งร่อนทอง คนละ 3 ปี ไม่รอลงอาญา สั่งชดใช้ค่าเสียหายกรมอุทยานฯ

กาญจนบุรี - ศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาจำคุก 2 สาวกะเหรี่ยงลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำ คนละ 6 ปี ก่อนลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 3 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมริบของกลางและสั่งชดใช้ค่าเสียหายกว่า 9 พันบาทให้กรมอุทยานฯ
วันนี้ (1 ก.ย.) ศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี นัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ สวอ.24/2568 และคดีหมายเลขแดงที่ สวอ.30/2568 กรณีอัยการจังหวัดทองผาภูมิยื่นฟ้อง น.ส.ดาวรรณ ไม่มีนามสกุล ชาวกะเหรี่ยง ในข้อหาลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในเขตอุทยานฯ และป่าสงวนฯ โดยศาลมีคำพิพากษาจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญา แต่เนื่องจากจำเลยให้การสารภาพ จึงลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมริบของกลางทั้งหมด 5 รายการ และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กรมอุทยานฯ 9,420 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ศาลจังหวัดทองผาภูมิได้พิพากษาคดีหมายเลขดำที่ สวอ.25/2568 และคดีหมายเลขแดงที่ สวอ.28/2568 สั่งจำคุก น.ส.พอวา ไม่มีนามสกุล ชาวกะเหรี่ยง ผู้ต้องหาอีกราย เป็นเวลา 6 ปี ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 3 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมริบของกลางและชดใช้ค่าเสียหาย 9,420 บาทเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2568 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิร่วมกับฝ่ายปกครองและทหาร ฉก.ลาดหญ้า ตรวจสอบพื้นที่ป่าปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ พบกลุ่มบุคคลลักลอบร่อนทอง จึงจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมยึดของกลางเป็นถุงดินหลายกิโลกรัม ไฟฉายคาดหัว เปล และกระสอบปุ๋ยสะพายหลัง
หลังคำพิพากษา นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดเผยว่า จะรายงานผลคดีไปยังนายอำเภอทองผาภูมิ เพื่อพิจารณาดำเนินการเพิกถอนบัตรประชาชนของจำเลยทั้งสอง ตามคำสั่งของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป