แก๊งร่อนทองผาภูมิ-ร้านรับซื้อมีหนาว! คุก 4-20 ปี ปรับสูงสุด 2 ล้าน ลักลอบร่อนแร่ทองคำเจอโทษหนัก

กาญจนบุรี - นายอำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี ลั่นใช้กฎหมายเข้มปราบแก๊งลักลอบร่อนแร่ทองคำ ต.ปิล๊อก – ริมแม่น้ำแควน้อย พร้อมเตือนผู้รับซื้อมีความผิดเช่นกัน เจอโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับ 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
วันนี้ (1 ก.ย. 2568) นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ เปิดเผยว่า ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ยังคงมีกลุ่มบุคคลลักลอบขุดดินเพื่อร่อนหาแร่ทองคำอย่างต่อเนื่อง แม้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทหาร ตำรวจ และ ตชด. จะร่วมกันจับกุมมาโดยตลอด แต่ยังพบผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ล่าสุด อำเภอทองผาภูมิได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ประกอบการร้านค้าและร้านของชำในพื้นที่บ้านโบอ่อง บ้านโพธิ์สามต้น บ้านปิล๊อกคี่ และบ้านเกริงแกละ ขอความร่วมมือไม่รับซื้อแร่ทองคำจากการลักลอบร่อน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ฐานซื้อ–ขาย–ครอบครองแร่โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 3 เท่าถึง 5 เท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายอำเภอทองผาภูมิยังเปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบร่อนทองในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำแควน้อย จนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ทั้ง พ.ร.บ.ป่าไม้, พ.ร.บ.ป่าสงวน, พ.ร.บ.อุทยานฯ และ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดโทษสูงสุดถึงจำคุก 20 ปี ปรับ 2 ล้านบาท
ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเบาะแสการลักลอบร่อนทองหรือนำทองคำผิดกฎหมายมาจำหน่าย ขอให้แจ้งข้อมูลไปที่ นายวัลลภ จินดา ปลัดอำเภองานป้องกัน โทร. 06-3904-1970