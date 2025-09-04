ผ้าเหลืองฉาวซ้ำ!บุกตรวจสำนักสงฆ์เชียงราย เจอสีกาคาห้องบนกุฏิ แอลกอฮอล์พระทะลุ 300

เชียงราย – ผ้าเหลืองฉาวซ้ำแล้วซ้ำอีก..ชาวบ้านร้องเรียนหลายรอบ-เตือนแล้วไม่ฟัง พอ จนท.บุกตรวจสำนักสงฆ์ในป่าเชียงราย คราวนี้เจอสีกาคาห้องบนกุฏิไม่พอ พระเจ้าสำนักนุ่งแต่สบงวัดแอลกอฮอล์พุ่งทะลุ 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ยังไม่วายแถเครื่องเป่าเสีย ก่อนคณะสงฆ์สั่งสึกสถานเดียว
วันนี้ (4 ก.ย.68) คณะสงฆ์ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ลาว จ.เชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บุกเข้าตรวจสอบวัดป่าแห่งหนึ่งใน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านหลายครั้งว่า..พระภิกษุซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดและจำวัดอยู่เพียงรูปเดียว พาสีกาหรือหญิงสาวเข้าไปอยู่ในกุฏิด้วยเป็นประจำ รวมทั้งมีพฤติกรรมดื่มสุราจนเมาเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้าน
เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ไปถึงวัดพบอยู่ในพื้นที่ป่าเขาห่างไกลชุมชน ภายในกุฏิพบพระรูปดังกล่าว สวมแต่สบง และเปลือยกายท่อนบน ภายในห้องยังพบผู้หญิงรายหนึ่งหลบอยู่หลังตู้เย็น คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่จึงได้นิมนต์ให้พระภิกษุรูปดังกล่าวนั่งสนทนาและเชิญหญิงสาวสออกมาด้านนอก
สอบถามเบื้องต้นทั้งพระและสีกาพากันปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิด โดยสีกาอ้างว่าอยู่นอกห้องนอนแต่เมื่อเห็นตำรวจก็กลัว จึงวิ่งเข้าไปในห้อง เจ้าหน้าที่จึงได้นำเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พระรูปดังกล่าว พบมีปริมาณสูงถึง 307 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ทางเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวก็จะพยายามแก้ตัวไปต่างๆ นานา เช่น เครื่องวัดแอลกอฮอล์ขัดข้อง ฯลฯ แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามอธิบายว่าเครื่องได้มาตรฐานก็ตาม
ล่าสุดคณะสงฆ์ได้แจ้งให้เจ้าอาวาสรูปดังกล่าวว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านหลายครั้งและก่อนหน้านี้ก็เคยตักเตือนไม่ให้สีกาเข้าไปที่สำนักสงฆ์อีก แต่ก็ยังไม่เชื่อฟัง ดังนั้นหลังจากทางเจ้าคณะอำเภอได้รับทราบเรื่องแล้วก็ถือว่าเจ้าอาวาสไม่สามารถอยู่ภายในวัดแห่งนี้ได้อีกต่อไป เนื่องจากตามพระธรรมวินัยถือเป็น "โลกวัชชะ" โดนตำหนิติเตียน จึงมีทางเลือกให้ 2 ทางคือลาสิขาในพื้นที่นี้หรือไปลาในพื้นที่อื่น