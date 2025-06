คกก.ควบคุมน้ำเมาไฟเขียวจัดงาน “Zero drink Zero death” ฉลองวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

“สมศักดิ์”เผยมติคกก.ควบคุมแอลกอฮอล์ ไฟเขียวจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ภายใต้หัวข้อ “Zero drink Zero death” ย้ำเดินเครื่องกัญชาทางการแพทย์ 100 % ยืนยันไม่ใช่เกมการเมือง ขออย่าพูดลอยๆ เอื้อทุนใหญ่เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2568 ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ Zero drink Zero death ลดเหล้าให้เป็นศูนย์ เพื่อไม่มีการดื่มหรือลดการดื่มให้เป็นศูนย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ดื่มโดยไม่ตระหนักถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ยังรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 27 คน แปรญัตติ 7 วัน มีกำหนดระยะเวลาการพิจารณาในชั้นวุฒิสภา 60 วัน ครบกำหนด 13 ส.ค.นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากสมหายใจชนิดตรวจคัดกรองที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผ่านสเปค 11 รุ่นไม่ผ่าน 16 รุ่น อีกทั้งยังรับทราบความต้องการใช้ยาเลิกเหล้า Acamprosate และ Naltrexone ในขณะนี้มีความขัดข้องคือการขึ้นทะเบียนของอย.ยังไม่พร้อม มีที่เข้าบัญชียาหลักแล้ว 2 ตัว แต่ยังไม่มีความคล่องตัวในการซื้อขายจำหน่ายในประเทศก็ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูและสั่งการให้เพิ่มเติมคำอธิบายนายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงประกาศกระทรวงเรื่องสมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มิ.ย.2568 ว่า ร้านค้าที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากก็ค่อยๆทำความเข้าใจแนวทางประกาศกระทรวง เดิมมีประกาศอยู่แล้ว แต่ไม่ลงลึกเรื่องการควบคุม หรือใบสั่งแพทย์ เหมือนไม่มีแก่นหรือคำว่าทางการแพทย์ ไม่มี เราก็ใส่แก่นลงไป ให้เป็นกัญชาเพื่อทางการแพทย์ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเมื่อถามถึงกรณีจะมีม็อบมาเรียกร้องให้เร่งรัดเรื่องพ.ร.บ.กัญชาฯ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ถ้ามีใจเป็นกลาง จะรู้ว่าพ.ร.บ.เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ โอกาสที่จะจบได้ง่ายๆไม่มี เพราะสมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เคยเข้าไปแล้ว 1 ครั้ง ก็ไม่จบ มาสมัยนี้ ก็คิดว่าไม่รวดเดียวจบ ในอดีตเรามีประมวลกฎหมายยาเสพติด ยกเลิกยาเสพติดเก่าทั้งหมด ที่ประชุมบอร์ดป.ป.ส.ขณะนั้นให้เวลา 120 วัน ให้ดำเนินการทำกฎหมายให้เสร็จที่เกี่ยวกับเรื่องการควบคุม ถ้าหากรู้ว่าทำกฎหมายไม่ทัน และหากต้องการให้กัญชาเป็นเรื่องทางการแพทย์อย่างเดียวก็ต้องประกาศเป็นยาเสพติดหรือไม่ก็สมุนไพรควบคุม มี 2 ทางเท่านั้นเอง แต่ก็ไม่ได้ทำไว้ ก็ทำให้มีปัญหามาเช่นนี้แล้วจะโทษใคร ส่วนกันนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน แต่คือการทำให้เป็นสมุนไพรควบคุม ทำให้เป็นไปตามนโยบายของนางสาวแพรทองธาร ชินวัตร ที่ได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งก็ได้ทำเสร็จ วันนี้เป็นสมุนไพรควบคุม 100 % แล้วเราก็จะให้โอกาสร้านค้าปรับตัว ส่วนร้านยังสับสนอยู่ว่าจะต้องมีหมอ ประจำร้านหรือไม่นั้น ระหว่างนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะอบรมให้ การจะมีหมอประจำร้านคือเป็นช่วงที่เราจะทำกฎกระทรวง ตอนนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงแต่จะเอาอบรมผู้รู้ไปช่วยเมื่อถามว่า มีการระบุว่าร่างพ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ฉบับของกระทรวงทำแล้วเสร็จตั้งแต่สมัยน.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านมาแล้ว 2 ปี นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกันเลยสมัยนายเศรษฐา ทวีสิน แถลงให้เป็นยาเสพติด ที่ทำไว้ก็ต้องพับไป พอเป็นยาเสพติดตนจะทำขึ้นไปใหม่ และตนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข 1 ปี ยังไม่ถึง 2 ปีเมื่อถามถึงกรณีการออกประกาศฉบับล่าสุด มีการตีความว่าเป็นการเอาคืนทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายสมศักดิ์ กล่าวว่ายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยกับผู้คน แต่ถ้าจะจะมองว่าเป็นประเด็นการเมืองหรือไม่ ก็ให้พิจารณากันเอาเอง มันไม่ใช่สาระแต่สาระคือปัญหาของกัญชาคืออะไร“เรื่องการเมืองไปสู้กันในสภา ส่วนที่มีการอ้างว่าเป็นการเอื้อให้กับกลุ่มทุนก็ขอให้พิสูจน์กันมาอย่าพูดลอยๆ” นายสมศักดิ์กล่าว