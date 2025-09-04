(คลิป)“แม่ทัพกุ้ง”บอก นศ.อาชีวะ อย่าอายยืนร้องเพลงสรรเสริญฯ ในโรงหนัง ชี้เพื่อเทิดทูนกษัตริย์-บรรพบุรุษที่รักษาแผ่นดินไทยไว้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- แม่ทัพภาคที่ 2 บรรยายพิเศษนักศึกษาอาชีวะ โคราช บอกอย่าอายยืนร้องเพลงสรรเสริญฯ ในโรงหนัง เพราะเราร้องเพลงเพื่อเทอดทูนพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของเราที่ปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ ยันศึกเขมรยังไม่จบ เป็นเพียงแค่หยุดยิงชั่วคราว ลั่นเขมรเรียกเราว่า “เสียม” กูก็เรียกมึงว่า “เขมร” ชี้เสียม ภาษาอีสานแปลว่าแหลมคง พร้อมทิ่มแทงศัตรู
วันนี้ (4 ก.ย.68) เวลา 09.00 น. พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษหัวข้อ “อาชีวะอาสา เสริมสร้างอธิปไตย ประเทศไทยให้มั่นคง” ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสถานศึกษา 26 แห่งในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้กว่า 800 คน
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้บรรยายพิเศษตอนหนึ่ง ว่า เราสำนึกถึงบุญคุณเหล่านี้หรือไม่ ถึงเวลาร้องเพลงชาติเราร้องด้วยใจหรือไม่ เราลองหลับตานึกถึงคนที่เขาไม่มีที่ยืน ไม่มีแผ่นดินอยู่ เขาจำเพลงชาติของตัวเองแทบไม่ได้ บางประเทศบ้านแตกสาแหรกขาด แล้วพวกเรายังอายอยู่หรือที่จะร้องเพลงชาติในโรงหนังอายเหลือเกินที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระเจ้าอยู่หัว บรรพบุรุษของเรารักษาแผ่นดินไว้ อายเหลือเกินที่จะร้องเพลงเทิดทูนพระองค์ท่าน แม่ทีพเข้าไปในโรงหนังมีคนยืนอยู่ไม่เกิน 5 คน หนึ่งในนั้นก็คือแม่ทัพด้วย กูจะไปอายทำไม บรรพบุรุษกูเป็นแบบนี้ พวกท่านไม่ยืนไม่เป็นไร ผมยืนเอง สักวันหนึ่งพวกท่านจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงยืน ก็คือวันนี้ที่มาถึง วันที่พี่ทหารน้องทหาร สละชีพ บาดเจ็บ บางคนขาขาด แขนขาดพร้อมกันและตาบอด 2 ข้างด้วย เหมือนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วเขาทำเพื่อใคร แล้วพวกเราละ... เราไปเที่ยวไป จิบกาแฟเย็นๆ ไปดูหนัง ดื่มเหล้า เที่ยวเธค ...แล้วพวกเขาละ นี่คือ ความสำนึกในบ้านเกิด ในแผ่นดินเกิด
ที่แม่ทัพฯ แต่งชุดลายพราง นี้ เพื่อเป็นการสดุดีให้กับทหารกล้าที่เสียสละ ในชุดนี้จะมีธงชาติอยู่ เพื่อให้รู้กูนี่แหละทหารไทย น้องๆ ต้องมีความภูมิใจในความเป็นชาติไทย ร้องดังๆ ร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องไปเลยในโรงหนัง ไม่ต้องอาย เราร้องให้บรรพบุรุษ ร้องให้อดีตพระมหากษัตริย์ ท่านมองเราอยู่ พระนเรศวร พระเจ้าตากสิน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มองลูกหลานอยู่ ว่า ลูกหลานท่านทำอะไรอยู่ เราร้องให้กับพวกท่านเหล่านั้น ว่า พวกเรายังคิดถึง และพวกเราจะรักษาแผ่นดินนี้ไว้
“ศึกเขมรวันนี้ยังไม่จบ เป็นเพียงแค่หยุดยิงชั่วคราว ยังไม่จบศึกเขมร เขมรเรียกเราว่า เสียม กูก็เรียกมึงว่า เขมร เหมือนกัน เสียม ภาษาอีสานแปลว่า แหลมคม ขอบใจนะที่เรียกกูเสียม กูจะเอาไปทิ่มแทงพวกมึงนี่แหละ หารู้ไม่ว่าเสียมบ้านกูคมมากเลย” พล.ท.บุญสิน กล่าว
หลังการบรรยายพิเศษ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า “ในช่วงนี้ตนเดินสายไปบรรยายพิเศษตามสถานศึกษาต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการหยุดยิงชั่วคราว และให้กำลังพลมีความผ่อนคลายและเตรียมพร้อมไปในตัวด้วย ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจา ทำให้มีเวลาว่างไปพบปะกับน้อง ๆ นักศึกษา เพื่อตอบคำถามที่คนยังสงสัย ส่วนเรื่องการสร้างกำแพงกั้นเขตแดนก็เป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่าย ตรงจุดไหนชัดเจนแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลย”
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า หลังที่เกษียณแล้ว หากมีค่ายเพลงสนใจติดต่อให้ไปร้องเพลง ท่านจะสนใจมั้ย แม่ทัพภาคที่ 2 ได้หัวเราะ และตอบว่า “ไม่มีครับ คงไม่ได้แบบนั้น ไม่ถนัดครับ ผมเป็นทหารอาชีพ”
จากนั้น เวลา13.30น. วันเดียวกันนี้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่2 เดินทางไปปาฐกถาในหัวข้อ “ความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ที่หอประชุมใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ท่ามกลางคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมรับฟังและขอถ่ายภาพเซลฟี่กับแม่ทัพภาคที่ 2 อย่างใกล้ชิด