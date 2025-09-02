“แม่ทัพกุ้ง” เผยนั่งที่ปรึกษา ผบ.ทบ.หลังเกษียณ เดินงานมวลชนให้บ้านเมืองเข้มแข็ง ใส่ชุดพรางเข้า มธ.เคลียร์ใจน้องๆ

มทภ.2 เผยหลังเกษียณ เตรียมนั่งที่ปรึกษา ผบ.ทบ.เดินสายพบปะประชาชน น้องๆ นักศึกษา เพื่อทำให้ประเทศชาติมั่นคง เผยใส่ชุดลายพรางเข้า มธ.เมื่อเช้า หวังเคลียร์ใจ นศ.ลืมภาพอดีต มาเริ่มกันใหม่ นับจากนี้ช่วยกันทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง
วันที่ 2 ก.ย.68 เวลา 13.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตอนหนึ่งว่า วันนี้ช่วงเช้าได้ไปพบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเมื่อก่อนทหารใส่ชุดลายพรางเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาก็ถามว่าคิดดีแล้วใช้หรือไม่ เขาเตรียมรถพยาบาลไว้ให้ ไปเจอแล้วน้องๆ นักศึกษาน่ารัก ถ้าเราห่างกันไม่ดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญลักษณ์ของประชาธิปไตย ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มีสิ่งที่ติดใจรุ่นพี่ หากปล่อยไว้ เมื่อไหร่จะได้พูดคุยกัน จึงตัดสินใจไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ได้ฝากทหาร ตำรวจ กับน้องๆ นักศึกษา เขาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เหมือนกัน เช่นเดียวกับน้องๆ ทุกคน แต่นับจากวันนี้ต้องทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองให้ช่วยกันคิด ให้ลืมภาพเก่าๆ ทหารปฏิวัติ ถือปืนเอ็ม 16 มันผ่านไปแล้ว อยากได้เริ่มต้นใหม่
พล.ท.บุญสิน ยังระบุว่า หลังเกษียณอายุราชการได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. มีหน้าที่เดินสายพบปะประชาชน น้องๆ ตามสถานศึกษา ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง จงรักภักดีต่อแผ่นดิน หานักการเมืองที่พวกเรามุ่งหวัง ต้องการนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริต มองผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ทุกอย่างเราเลือกกันเองทำกันเอง
“เกษียณฯ แล้วก็ทำหน้าที่นี้ต่อไป ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง แต่จะพูดให้บ้านเมืองมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จากนี้ไปประเทศชาติน่าจะดีขึ้น ทหารไม่มีอะไรอยู่แล้ว การเมืองว่ากันไปตามระบบ 3-4 เดือนก็ว่ากันไป” พล.ท.บุญสิน กล่าว