วพบ.โคราช-สุรินทร์ สานต่อ MOU ร่วม ร.ร.มัธยมฯนครชัยบุรินทร์กว่า 300 แห่ง ปั้นบุคลากรพยาบาลคุณภาพ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และ สุรินทร์ สานต่อร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนมัธยม ในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ กว่า 300 แห่ง มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลคุณภาพ เสริมกำลังคน สุขภาพชุมชนในอนาคต
วันนี้ ( 4 ก.ย.68 ) ที่ Korat Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสากร วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(วพบ.) นครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาทิพย์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ( MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 โครงการ สถาบันพระบรมราชชนกสัญจร (สบช.สัญจร) ปีการศึกษา 2569
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ มีคณะผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราชชนก , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 9 , ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้ง ผู้อำนวยการและผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์” จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมกว่า 300 แห่ง เข้าร่วมในพิธี
โครงการนี้ถือเป็นการสานต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลง โดยสถาบันพระบรมราชชนกมุ่งมั่นยกระดับสู่การเป็น World Class University for Primary Care จึงได้จัดทำโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) พ.ศ. 2568 - 2577 เพื่อผลิตแพทย์และสาขาอื่นๆ ด้านสุขภาพประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยสาธารณสุข ฉุกเฉินการแพทย์และแพทย์แผนไทย ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว รองรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ จำนวน 62,000 คน เป็นระยะเวลา 10 ปี
ซึ่งมีเป้าหมายขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้นักเรียนในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้นสิ้น 2,565 แห่ง เพื่อผลิตนักศึกษาทั้งการรับปกติในทุกโครงการและโครงการ 9 หมอ ทั้งในระดับปริญญาตรี และ ต่ำกว่าปริญญาตรี
นอกจากจะมีการร่วมมือทางวิชาการแล้ว ยังมีห้องแนะนำการศึกษา และกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริง ผ่านฐานเรียนรู้ปฏิบัติทางการพยาบาลและสาธารณสุขที่น่าสนใจ อาทิ ฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ฐานการฉีดยา ฐานการดูดเสมหะ ฐานการตรวจร่างกาย ฐานการให้ยา และฐานการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสายงานวิชาชีพด้านสุขภาพ และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในอนาคต
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความขาดแคลน และยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศอย่างยั่งยืน