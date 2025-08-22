ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุขอนแก่นแข่งเดือด “บ้านเคียงมอ” ชูจุดขายเทคแคร์ดุจญาติ/บรรยากาศสไตล์รีสอร์ท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น คึกคัก ผุดรับสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ “บ้านเคียงมอขอนแก่น” ชูจุดแข็งบุคลากรมืออาชีพ ผ่านงานด้านดูแลสุขภาพ บริการด้วยใจดูแลเหมือนญาติมิตร ทั้งทำเลที่ตั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติ อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประชากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 มีอยู่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ขณะที่สภาพสังคมทุกวันนี้ก็อยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว ทำงานนอกบ้านทั้งผัวทั้งเมีย บ้านไหนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีปัญหาเรื่องการดูแล งานบริการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นและมีแนวโน้มความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากข้อมูลที่เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ ระบุผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น มีจำนวนทั้งสิ้น 326,053 คน จากประชากรทั้งหมด 1,794,531 คน หรือร้อยละ 18.2 เป็นเพศชาย 178,540 คน (ร้อยละ 10) เป็นเพศหญิง 147,153 คน (ร้อยละ 8.2) อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 95,434 คน (ร้อยละ 5.3) และมีอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลจำนวน 230,619 คน (ร้อยละ 12.9)
ล่าสุดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “บ้านเคียงมอ ขอนแก่น Nursing Home” ตั้งอยู่เลขที่ 1111 หมู่ 12 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ หนึ่งในทางเลือกของการดูแลผู้สูงอายุในจ.ขอนแก่น ด้วยบรรยากาศร่มรื่น รายล้อมด้วยท้องทุ่งนา และการออกแบบพื้นที่ เน้นความโปร่งโล่งสะดวกสบาย และให้ความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ
นางสมฤดี พื้นชมภู พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าของบ้านเคียงมอขอนแก่น เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ทำงานรับราชการ เรามองเห็นถึงปัญหาผู้สูงอายุ ในสังคมปัจจุบัน ที่ไม่มีคนดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ จึงลงทุนกว่า 10 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ ให้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกดูแลผู้สูงอายุ เข้าสู่ระบบการดูแล ในลักษณะเนิร์สซิ่งโฮม อาจเป็นกลุ่มข้าราชการ ผู้สูงอายุที่ต้องการเพื่อน ไม่ต้องการอยู่บ้านลำพัง ต้องการผู้ดูแล สามารถใช้บริการกับบ้านเคียงมอ ฟื้นฟูสุขภาพกับบ้านเคียงมอได้
บ้านเคียงมออขอนแก่น มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน เภสัชกรอีก 1 คน ผู้ช่วยพยาบาลอีก 4 คน พร้อมด้วยที่ปรึกษานักกายภาพบำบัด ซึ่งบุคลากรทุกคนได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ช่วงเริ่มต้นทดลองระบบ สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ 5 เตียง หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็พร้อมขยายรับผู้สูงอายุได้เต็มศักยภาพ 20 เตียง
นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล และที่ปรึกษาด้านฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อม คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด จุดสำคัญคือการบริการที่เน้นคุณภาพ น้ำมือ น้ำใจ และน้ำคำ ทำงานด้วยความนุ่มนวล เอาใจใส่
“จุดเด่นของบ้านเคียงมอขอนแก่น คือประสบการณ์ทำงานของบุคลากร เรามีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ 2 ราย ผ่านประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุมากกว่า 20 ปี บุคลากรทุกคนผ่านการฝึกอบรมการให้บริการตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ มั่นใจได้ถึงความพร้อมมาตรฐานการบริการที่ดี เน้นย้ำถึงการให้บริการด้วยน้ำใจ คำพูดสุภาพ ดูแลดุจญาติผู้ใหญ่ ทั้งกำชับจะต้องดูแลอย่างสุภาพชนที่สุด”นางสมฤดีกล่าว
ที่สำคัญสถานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านเคียงมอนั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ โดยสถาปนิกตั้งใจออกแบบฟังก์ชันการใช้งาน เน้นพื้นที่ใช้งานภายในอาคารที่ตอบโจทย์การดูแลให้มากที่สุด มีทางลาด ราวบันได ห้องน้ำกว้างขวาง เข้าออกสะดวก พื้นกระเบื้องเน้นวัสดุหยาบมากที่สุด ป้องกันลื่นไถล ทำเลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แวดล้อมด้วยท้องทุ่งนา ทั้งมีระบบตรวจคัดกรองการเข้า-ออกของญาติมิตรและบุคคลาภายนอก ป้องกันการติดเชื้อของผู้สูงอายุในศูนย์
ด้วยทำเลบ้านเคียงมอขอนแก่น ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระยะทางแค่ 1 กิโลเมตรเท่านั้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถเรียกรถพยาบาลนำผู้ป่วยส่งถึงมือหมอ ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที นอกจากนี้ศูนย์ยังมีทีมงานบริการพาผู้สูงอายุ ไปออกกำลังกายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางออกไปเยี่ยมญาติอีกด้วย
สำหรับอัตราค่าบริการเบื้องต้น ห้องรวมเริ่มต้นที่ 20,000 บาท ห้องพิเศษเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละรายจะคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการบริการช่วยเหลือมีเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด เช่น เป็นแผลกดทับที่ต้องการดูแลพิเศษ หรือต้องการให้อาหารทางท่อ เป็นผู้ป่วยติดเตียงฯลฯ ค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายของการดูแล
ด้าน น.ส.มยุรี แสงมุกดา อดีตพยาบาลวิชาชีพ เกษียณอายุราชการแล้ว กล่าวว่าด้วยประสบการณ์ทำงานพยาบาลวิชาชีพ การดูแลผู้สูงอายุนั้นเราดูแลเสมือนเป็นพ่อแม่ของเราเอง เราอยากให้พ่อแม่เป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติแบบนั้น ที่สำคัญคุณภาพการพยาบาล การดูแลต้องยึดมาตรฐาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ปฏิบัติกับผู้สูงอายุด้วยความนุ่มนวล ใช้วาจาสุภาพ ดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่บุคลากรบ้านเคียงมอขอนแก่น ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ
สำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านเคียงมอ ขอนแก่น Nursing Home ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียง 1 กิโลเมตร ขณะเดียวกันยังได้บรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางท้องทุ่ง ทำให้ผู้สูงอายุใกล้ชิดธรรมชาติ ลดความเครียดและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บ้านเคียงมอ ขอนแก่น Nursing Home โทร. 083-150-4726 หรือ ID Line: 083-150-4726