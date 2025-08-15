xs
‘เมฆินทร์’สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระทรวง สธ.ก่อนเริ่มงาน ‘เลขาฯ รมช.สธ.’เผย ‘ชัยชนะ’ลุยปราบยาเสพติด พร้อมผลักดันในนโยบายสุขภาพคนไทย

วันนี้(15 ส.ค.)



วันนี้(15 ส.ค.)นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังจากที่ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของนายชัยชนะ เดชโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ว่า ถือเป็นศิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในบทบาทใหม่ ที่ได้ใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารในฐานะเลขานุการ ของนายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ โดยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธนิรามัย พระพุทธมหานานาคปฏิมากร พระพุทธรูปประจำห้องทำงาน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพรหม เป็นต้น ตนก็ได้น้อมนำพุทธศาสนสุภาษิต ‘ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ’ มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และตนก็ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึ่งทั้ง 4 พระองค์นี้ ทรงมีคุณูปการมหาศาลแก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย

นายเมฆินทร์ กล่าวต่อว่า อีกทั้ง ตนต้องขอขอบคุณทางพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ไว้วางใจให้ตนได้รับตำแหน่งที่ถือเป็นกลไกในการช่วยเหลือการทำงานของ นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบทบาทในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ ของตนนั้น จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดิน การประสานงาน และการดำเนินงานทางการเมือง โดยที่ผ่านมา นายชัยชนะ ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฟื้นฟูบำบัดดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด จนสภาพร่างกายและจิตใจอ่อนแอ ให้กลับมาเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข รวมทั้ง จะเป็นกำลังสำคัญให้สามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงประเทศชาติ และในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเป็นอย่างมากนั้น นายชัยชนะ ได้ดำเนินการส่งเสริมแอพลิเคชั่น ‘ล้อมรักษ์’ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสําหรับ ผู้ป่วย หรือผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ที่ต้องการติดตามสถานะในกระบวนการบําบัดรักษา หรือการให้ความช่วยเหลือ และสามารถแจ้งเตือนการนัดหมาย และ แสดงใบรับรองของผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อลดความแออัดของศูนย์บำบัดยาเสพติดที่มีอยู่ด้วย

“ผมต้องขอขอบคุณทางพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้มอบโอกาสให้ผมทำหน้าที่เป็นเลขานุการ นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยนายชัยชนะ ถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีผลงานในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนมากมายเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ก่อนหน้านี้ ก็ได้รับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร มาแล้ว แสดงให้เห็นถึงบทบาทการทำหน้าที่ของ นายชัยชนะ ที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพตลอดมา ซึ่งในส่วนของผมที่จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ของนายชัยชนะ นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ก็จะช่วยกันผลักดันในนโยบายต่างๆ ของพรรค ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด การส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยเฉพาะการเพิ่มเติมสวัสดิการให้กับ อสม. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ การเน้นกลไกของชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ เพื่อรองรับการก้าวไปสู่การเป็น สังคมผู้สูงอายุอย่าง สมบูรณ์ (Complete-aged society) และการเตรียมพร้อมในการศึกษาค้นคว้าโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ ดั่งเช่น การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่ทำให้มนุษยชาติเสียเวลาในการหาทางป้องกันให้สงบได้เป็นเวลากว่า 2 – 3 ปี รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมกลไกของพรรค ฯ ในการทำงานประสานกันระหว่าง รัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารพรรค สส. และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อที่จะทำให้พรรคฯ กลับมาเป็นที่นิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย เพราะฉะนั้น การที่ผมได้มาดำรงตำแหน่งอันสำคัญตรงนี้ ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้คนที่ตั้งใจทำงานให้กับพรรค ได้มีโอกาสทำงานให้กับประชาชนในบทบาทต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งผมอยากให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่ ได้พิจารณาพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคน สามารถทำงานให้ประชาชนได้ โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่ ดร.เฉลิมชัย ได้เน้นถึงความเป็นพรรค ความต้องการของประชาชน มากกว่ากระแสทางการเมืองชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ”นายเมฆินทร์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายเมฆินทร์ ได้เสร็จสิ้นพิธีกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ แล้ว ก็ได้มีบรรดานักการเมือง ข้าราชการ และบุคคลต่างๆ ได้มามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเมฆินทร์ เป็นจำนวนมาก






