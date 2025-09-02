ไม่เข็ด! โจรย่องขโมยสายไฟฟ้าชาวบ้าน ทั้งที่ยังติดกำไล EM

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- 2 โจร ตระเวนลักทรัพย์สายไฟฟ้าชาวบ้าน กล้องวงจรปิดจับภาพชัด ตำรวจตามลากตัวทันควัน พบ 1 ในผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างคุมประพฤติ ติดกำไล EM ที่ข้อเท้า แจ้งข้อหาลักทรัพย์ ส่งตัวดำเนินคดีเพิ่ม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคนร้าย เข้าไปขโมยสายไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์แอร์ และมิเตอร์น้ำประปา ภายในบ้านเรือนประชาชน โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิด สามารถบันทึกภาพคนร้ายจำนวน 2 คน ขณะก่อเหตุลักทรัพย์สายไฟฟ้า บริเวณบ้านเลขที่ 245 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น หลังก่อเหตุแล้ว คนร้ายได้หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ ต่อมา พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ติดตามสืบสวนหาตัว ผู้กระทำผิดอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการก่อเหตุลักทรัพย์สายไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์แอร์ และมิเตอร์น้ำประปา ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด และลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุพักอาศัยอยู่ในชุมชนเทพารักษ์ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น กระทั่งวันนี้ ( 2 ก.ย.) เวลาประมาณ 07.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหา 2 ราย คือนายภานุพงษ์ หรือเบนซ์ อายุ 29 ปี และนายปฏิพล หรือเล็ก อายุ 31 ปี พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีขาวแดง หมวกกันน็อคสีดำ จำนวน 1 ใบ ปลอกสายไฟ จำนวน 1 ถุง
จากการสอบถาม ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุตามวันและเวลาดังกล่าวจริง โดยพบว่านายภานุพงษ์นั้น ยังอยู่ระหว่างคุมประพฤติ และมีกำไล EM ติดอยู่บริเวณข้อเท้า เจ้าหน้าที่จึงจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะฯ หรือรับของโจร” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป