โพสต์ประจานหนุ่มใหญ่นังช่วยตัวเองคาป้อมตำรวจกลางเมืองขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-หนุ่มใหญ่เกิดอารมณ์เปลี่ยวช่วงเช้า
ก่อนจะใช้ป้อมตำรวจสี่แยกกลางเมืองขอนแก่นช่วยตัวเอง โดยไม่เกรงสายตาคนที่ผ่านไปมา
ชาวบ้านสุดจะทนถ่ายคลิปโพสต์คลิปประจาน เผยหากตำรวจไม่จัดการกลัวเป็นอันตราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(29ส.ค.)ได้มีชาวบ้านที่อยู่บริเวณสี่แยกถนนหน้าเมืองตัดถนนศรีจันทร์ หรือสี่แยกเตียวฮง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น บันทึกภาพชายผมสั้น นั่งอยู่ในป้อมควบคุมสัญญาณไฟจราจร ล้วงมือเข้าไปในกางเกงพร้อมกับสไลด์หนอน โดยไม่เขินอายประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วโพสต์ประจานในสื่อโซเชียล
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิชายคนดังกล่าวจำนวนมาก พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้สั่งการตำรวจสายตรวจออกไปตรวจสอบ โดยพบชายที่ตรงกับภาพในคลิป กำลังนอนอยู่ริมฟุตบาท จึงปลุกให้ตื่นนอนขึ้นมา พร้อมกับนำคลิปให้ดูว่าเป็นคนเดียวกันกับในคลิปหรือไม่ โดยชายคนดังกล่าว ได้ยอมรับว่าเป็นตัวเองจริง ทราบชื่อคือนายวิรัตน์ อุ่ยอู่ทิพย์ อายุ 50 ปี ชาวอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
นายวิรัตน์ยอมรับว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ เวลาประมาณ 08.45 น. ได้เกิดอารมณ์ทางเพศ จึงได้ไปนั่งที่ป้อมตำรวจก่อนที่จะใช้มือสไลด์หนอนช่วยตัวเอง แต่ก็ไม่สำเร็จ จากนั้นก็ได้กลับมานอนริมฟุตบาท ซึ่งตนไม่มีอาชีพอะไร จึงได้เดินทางเข้ามาตัวเมืองขอนแก่น
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า เมื่อช่วงเช้าเห็นคนที่ปรากฏในคลิป ได้ช่วยตัวเองอยู่ในป้อมตำรวจ ตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นคนไร้บ้าน เห็นแล้วรู้สึกกลัวว่าจะเข้ามาทำร้ายเรา พอทำเสร็จเขาก็เข้ามาขอน้ำที่ร้านกิน รู้สึกใจไม่ดี อยากให้ตำรวจเอาไปไกลๆ ไม่ควรมีคนทำแบบนี้ เพราะว่าแถวนี้คือกลางเมือง คนเยอะผู้หญิง นักเรียนผู้หญิงเยอะ รู้สึกไม่ปลอดภัย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปทำสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหา “อนาจาร” ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.