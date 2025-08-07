“สะถิระ” จี้ รัฐเร่งแก้ปัญหาไฟฟ้า-ประปา -จราจรสัตหีบ เรื้อรังนับสิบปี กระทบประชาชน 3 แสนคน วอนบรรจุวาระ 3 ก.ย.

วันนี้(7 ส.ค.)นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี พรรคกล้าธรรม(กธ.)หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเรื้อรังต่อเนื่องมานานนับสิบปี ทั้งไฟตก ไฟดับ และแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมาก เช่น คอมเพรสเซอร์แอร์พัง ทีวีเสีย น้ำไม่ไหล กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างรุนแรง
นายสะถิระ กล่าวต่ออีกว่า ตนเคยนำเรื่องนี้เสนอผ่านประธานสภาฯ ตั้งแต่ปี 2562 แต่ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีความคืบหน้าหรือแผนการแก้ไขอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว จึงขอเรียกร้องให้มีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมในวันที่ 3 กันยายน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
“ ผมพูดในสภามาหลายครั้งแล้ว แต่ปัญหาก็ยังเหมือนเดิม ประชาชนยังต้องทนอยู่กับไฟตกไฟดับซ้ำซาก โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจนในการแก้ปัญหา ประธานสภาฯ เองก็ยังไม่เคยส่งเรื่องนี้ต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอแนวทางให้พิจารณาการถ่ายโอนภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปยังหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีกว่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน “ นายสะถิระ กล่าว
นายสะถิระ ยังกล่าวต่อถึงปัญหาจราจรที่ติดขัดในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณแยก กม.1 ซึ่งเป็นจุดตัดสำคัญในการเดินทางเข้าออกเมือง และเป็นเส้นทางหลักไปยังสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งถือเป็นสนามบินพาณิชย์หลักลำดับที่ 2 ของประเทศ และอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แต่กลับไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ทั้งทางลอด สะพานข้าม หรือระบบสัญญาณจราจรที่มีประสิทธิภาพ
“อำเภอสัตหีบไม่ได้เป็นเพียงอำเภอชายทะเลที่มีฐานทัพเรือเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการเดินทางและเศรษฐกิจ ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐกลับละเลย ไม่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับความเจริญที่เกิดขึ้น” เขากล่าว ขอให้กระจายงบประมาณ และอำนาจสู่ท้องถิ่น“
นายสะถิระ กล่าวทิ้งท้ายว่า เรามีประชากรในอำเภอสัตหีบกว่า 300,000 คน แต่กลับต้องอยู่กับปัญหาเดิม ๆ มาเป็นสิบปี ทั้งไฟฟ้าไม่มีเสถียรภาพ น้ำไม่ไหล รถติด สัญญาณจราจรไม่พัฒนา รายได้ไม่กระจาย ถ้ารัฐไม่เริ่มจากการรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่แล้วจะแก้ไขได้อย่างไร