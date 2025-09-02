ทหารพรานเอาจริง! ปิดช่องทางธรรมชาติ “พุน้ำร้อน-กระรอกดง” สกัดรุกล้ำชายแดน

กาญจนบุรี - ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเข้ม หลังพบการลักลอบใช้เส้นทางธรรมชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งปิดช่องทางเข้า-ออก พร้อมคุมเข้มทุกมิติในพื้นที่ชายแดนกาญจนบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สรรเสริญ ไพรโสภา ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 14 พร้อมคณะ ได้นำกำลังออกลาดตระเวนเส้นทางธรรมชาติ บริเวณ “พุน้ำร้อน–ช่องทางกระรอกดง” ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
การตรวจลาดตระเวณดังกล่าว พบว่ามีการลักลอบใช้เส้นทางธรรมชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ
พ.อ.สรรเสริญ จึงสั่งการให้พันโทสมโภชน์ เหมือนทิพย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1404 จัดกำลังปิดกั้นช่องทางเข้า-ออกดังกล่าว พร้อมตั้งจุดเฝ้าระวังเข้มงวด เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ หน่วยทหารพรานยังคงเดินหน้าตรวจตราอย่างเข้มงวดในทุกเส้นทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ